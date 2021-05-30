عاجل.. الحبس 6 أشهر لوالدي طالب اعتدوا بالضرب على معلمة في الدقهلية

قضت محكمة جنح مستأنف طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بحبس زوجين 6 أشهر، والتعويض المدني بعد اتهامهما بالاعتداء على معلمة لغة عربية داخل الفصل بمدرسة منشأة البدوي الجديدة للتعليم الأساسي التابعة للإدارة التعليمية بطلخا، خلال شهر نوفمبر الماضي وإصابتها بكدمات، بعد أن طلبت المُعلمة ذهاب الطالب إلى مكتب مدير المدرسة لسلوكه السيئ داخل الفصل، وبدلا أن يذهب الطالب للمدير ذهب للبيت وأحضر والديه، فاعتدوا على المعلمة أمام طلابها، وتمكن العاملون بالمدرسة من حجز الزوجين بالمدرسة حتى حضرت الشرطة وألقت القبض عليهما.

المتهمون اعتدوا بالضرب على المعلمة داخل الفصل حتى فقدت الوعي

وأكد أحمد ممدوح شاكر، محامي المجني عليها، أن الحكم صدر ضد كل من «فتحي ش. م» وزوجته «نورا ع. ع»، بعد ثبوت اعتدائهما بالضرب على المعلمة داخل الفصل بمدرسة منشأة البدوي الجديدة للتعليم الأساسي، وتمكن العاملون بالمدرسة من احتجاز والد ووالدة ومعهم بعض المدرسين، داخل غرفة مناهل المعرفة بالمدرسة، بعد اقتحام الوالدين للمدرسة واعتدائهما بالضرب على المعلمة في أثناء الحصة، وفوجئت المعلمة الزوجين يتهمونها بأنها تجبر ابنهما على أخذ الدروس الخصوصية وهو ما أكدت التحقيقات عدم صحة دعواهم.

وأضاف شاكر لـ «الوطن» قررت النيابة حبس الوالدين على ذمة التحقيقات بعد اقتحامهما المدرسة والاعتداء بالضرب على المُدرسة حتى فقدت الوعي، وتسببوا في إصابتها بكدمات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13536 جنح طلخا لسنة 2020.

المعلمة: الطالب سب الدين قبل أن يخرج من الفصل

وأكدت المعلمة في تحقيقات النيابة، أن أحد الطلاب رفض أن يكتب أو يسطر كراسته أثناء الحصة، وطلبت من أحد الطلاب اصطحابه إلى مدير المدرسة، لأنني لا أريد أن احتك بهذا الطالب لسلوكه السيئ، وهو على باب الفصل «سب الدين»، وبعد دقائق عاد لي الطالب الثاني بمفرده، وأكد أن الطالب هرب منه وخرج من المدرسة.

وذكرت المعلمة في التحقيقات، أنها في أثناء استكمال الحصة سمعت صوت مرتفع في الطرقة، ولم تبالي بما يحدث، وفوجئت بوالدي الطالب يقتحمون عليها الفصل ويسبونها بأبشع الشتائم، والتي تعجز عن تكرارها، وانهالوا عليها بالضرب حتى فقدت الوعي، إلى أن حضرت الشرطة وألقت القبض عليهما.

وأشارت إلى أنها عند توجهها لمركز الشرطة، فوجئت أنها متهمة بمحاولة إجبار الطالب على أخذ دروس خصوصية عندها، وأنها سبق وأن ضربته، وهو ما لم يحدث مطلقا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشهود وطلاب الفصل، وأكدوا صحة أقوال المُدرسة، وأنها لم تطلب من أحد منهم أخذ دروس خصوصية، كما أنها لم تعتدي على زميلهم، بل هو الذي «سب لها الدين» قبل أن يخرج من الفصل.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بلاغا من نقطة شرطة ميت الكرماء، باحتجاز اثنين من أولياء الأمور داخل مدرسة منشأة البدوي الجديدة للتعليم الأساسي.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين احتجاز والد ووالدة طالب ومُدرسة لغة عربية بالمدرسة، ومعهم بعض المدرسين داخل غرفة مناهل المعرفة، بعد اقتحام الوالدين للمدرسة واعتدائهما بالضرب على المدرسة في أثناء الحصة.