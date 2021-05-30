خبير عن أهمية إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية: اعتراف بدور مصر الحيوي

يعد مشروع إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، واحدا من المشروعات المنتظر تنفيذها في الآونة المقبلة، بعد أن فازت مصر مسبقًا باستضافة مقر الوكالة، لذا أوصى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بسرعة تنفيذ المشروع، في دعوة إلى سرعة الانتهاء من المقر، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبًا من اتفاقية المقر ولكنها حاليًا ما زالت محل نقاش مع الاتحاد الإفريقي.

وخلال جلسة مجلس الشيوخ العامة اليوم، أشاد المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ في كلمته، بتوصية اللجنة المالية بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك بتخصيص 10 ملايين دولار لإنشاء مقر الوكالة بمصر، وهو ما يعزز دور مصر الريادي في إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك خمس دول إفريقية كانت تقدمت بطلب استضافة المقر.

خبير: وكالة الفضاء الإفريقية تمكن دول القارة من مواجهة التحديات المختلفة

وفي هذا الصدد، يرى إبراهيم منشاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية على أرض مصر هو مكسب كبير لها ويثمن جهود القيادة السياسية المصرية في الاهتمام بالقارة الإفريقية في الفترة الأخيرة.

وأضاف «منشاوي» في تصريح لـ«الوطن» أن وجود مقر وكالة الفضاء الإفريقية بمصر اعتراف مباشر من دول قارة إفريقيا بدور مصر الحيوي في القارة السمراء، وتقدير لجهودها في العمل على التنمية وتوطين التكنولوجيا داخل القارة الإفريقية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن أهمية إنشاء الوكالة في إفريقيا أنها تأتي بالاتفاق مع أجندة لتنمية في إفريقيا 2063، وهي الأجندة التي تنظر إلى التنمية نظرة شاملة وبالأخص مجال التكنولوجيا، لافتًا إلى أن دخول سباق الفضاء أصبح بالنسبة لقارة إفريقيا أمرًا مهمًا للغاية.

كما أوضح أن أهمية دخول سباق الفضاء بالنسبة لإفريقيا تعود لكونه يخدم خطط التنمية المختلفة من ناحية، ويساهم من ناحية أخرى في الكشف عن الثروات الطبيعية وتحديد مصادر المياه، بالإضافة إلى تطوير علوم تكنولوجيا الفضاء وتطوير القدرة على امتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية في إفريقيا.

وتابع، أن الوكالة ستمكن دول القارة الإفريقية من مواجهة التحديات المختلفة والتي تأتي في مقدمتها مواجهة التغيرات المناخية وما يمكن أن تؤدي إليه من أضرار.

ما هي وكالة الفضاء الإفريقية؟

وتعد وكالة الفضاء الإفريقية هي المعنية بكافة استخدامات الفضاء التي تتعلق بمجالات الزراعة والاتصالات والتغير المناخي بالقارة، ولكن ليس لها مقر، وفقا لبيان وزارة البحث العلمي في يونيو 2016.

حكاية وكالة الفضاء الإفريقية وحصول مصر على حق استضافتها

في فبراير من عام 2019، أعلنت وزارة الخارجية، أن البلاد نجحت في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، مؤكدة أن ذلك هو ثمرة جهود التعاون بين أجهزة الدولة.

وفي يناير 2015، بدأت أولى تلك المحاولات، إذ رحبت القمة الأفريقية بالطلب المصري لاستضافة وكالة الفضاء، على أن تتولى مصر الإعداد لها بعد الانتهاء من مشروع السياسات الفضائية الجاري إعدادها.

وفي أكتوبر 2018، قدمت مصر عرضًا كبيرًا لوفد مفوضية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا بهذا الشأن، فضلا عن استقبال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لوفد مفوضية الاتحاد، الذي أكد خلاله أن تأسيس وكالة الفضاء الإفريقية يعد خطوة مهمة للغاية لتنفيذ أجندة إفريقيا 2036، مشيدا بدخول القارة الإفريقية في سباق الفضاء ووضع استراتيجية الفضاء الخاصة بها.