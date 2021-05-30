زيادة سعر عبوة الزيت 4 جنيهات.. «المواد الغذائية» تكشف أسباب الارتفاع

قال أحمد العتابي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن زيادة سعر عبوة زيت الطعام المقدرة بـ 800 ملي، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بدءًا من بعد غدا الثلاثاء لدى البقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي لتصبح بـ21 جنيهًا للزجاجة بدلًا من 17 جنيهًا، جاء بسبب زيادة سعر الزيت عالميًا منذ عده أشهر، مبينًا أن وزارة التموين لم تقم بزيادة سعره لدى البقالين لوجود مخزون كافي لديها بالسعر القديم.

وأضاف «عتابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وزارة التموين تستورد الزيوت من الخارج لعدم التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية، غير أنه وخلال الفترة المقبلة تتجه الحكومة إلى زيادة المحاصيل الزيتيه حيث تستورد مصر منه أكثر من 90%.

وأوضح، أن زيادة أسعارالزيوت في الأسواق بالنسبة للشركات الخاصة كان منذ أكثر من 6 أشهر، قبل أن تقوم وزارة التموين بزيادة سعره لدى بقالي التموين.

وتابع: معظم الاستهلاك الخاص بالزيت يكون مستوردًا ولا يتم إنتاجه محليًا، غيرأن هناك عددًا من السلع التي تم زيادة أسعارها دوليًا يجري رفع سعرها محليًا بسبب وجود اكتفاء ذاتي محلي بها ولا يتم استيرادها بكثرة.

وأضاف، قائلا: «أي سلعة في الدنيا قابلة للزيادة والنقصان طبقًا للعرض والطلب، وماشية ببورصة عالمية مش احتكار، وفيه مضاربات في السوق وتنافس كبير بين دول وبعضها خاصة أصناف المستهلكة بشكل أكبر كالزيت والسكر والدقيق والقمح لأن كلها سلع استراتيجية وفيه دول بتتنافس في الأسعار بتاعتها».