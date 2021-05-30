حبس فني تبريد أطلق النار على زوجته بأوسيم.. والتحفظ على سلاح الجريمة

أمرت النيابة العامة في أوسيم، بحبس فني تبريد، شرع في قتل زوجته داخل مسكن الزوجية بأوسيم، بعدما أطلق عليها النار من سلاح ناري كان بحوزته، ما أدى لإصابتها، ونقلتها الإسعاف لمستشفى قصر العيني، لإجراء الإسعافات اللازمة لها، ونسبت له تهمة الشروع في قتلها.

التحريات

وكشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم البالغ من العمر 36 عاما، تشاجر مع زوجته، ثم أطلق عليها النار من سلاح «خرطوش» كان معه، وأصابها فى يدها وقدمها وفخذها.

صوت إطلاق نار

وأفادت التحريات التي باشرها اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن الجيران سمعوا صوت إطلاق نار داخل الشقة الكائنة بشارع عثمان بن عفان بأوسيم، وهرعوا إلى هناك، واكتشفوا أن الزوجة مصابة بطلق ناري، وتم نقلها للمستشفى، وأبلغ آخرون منهم الشرطة، والتي انتقلت إلى مكان الحادث.

وسواس قهري

واستمعت الشرطة، في محضرها الأولي، لأقوال الزوجة المجني عليها والبالغة من العمر 34 عاما، والتي أكدت خلال سماع أقوالها أن زوجها هو من أطلق النار عليها وتسبب فى إصابتها، وعللت ذلك بإصابته بالوسواس القهري والشك المستمر، فضلا عن رفضه محاولات علاجه المتكررة.

القبض على الزوج

وتمكنت الشرطة من ملاحقة الزوج المتهم، وألقت القبض عليه، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بأقوال الزوجة، كما أرشد عن مكان السلاح المستخدم فى الواقعة، حيث تم التحفظ عليه، وإرساله رفقة المحضر والمتهم إلى النيابة العامة، التي حققت مع المتهم وأمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم فى الجريمة، وإرساله لمصلحة الطب الشرعي، وأصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له فى الموعد القانوني.