«خرائط Google» تضيف خدمة جديدة: تتبع مكان وجودك

طرحت شركة جوجل، محرك البحث العالمي العملاق، ميزة جديدة تضاف لخدماتها خاصة في مجال خرائط Google الجديدة.

وستحافظ ميزة خرائط Google الجديدة على فحص أفضل لمكان وجودك، حيث طرحت Google علامة تبويب رؤى جديدة في قسم المخطط الزمني في خرائط Google.

تحتوي خرائط Google على ميزة تسمى Timeline، والتي تتعقب مكان وجودك الآن، ويطرح محرك البحث ميزة جديدة من شأنها أن تحافظ على مسار أفضل لنشاطك.

تشير تقارير Android Police إلى أن الشركة أطلقت علامة تبويب Insights جديدة في قسم Timeline في خرائط Google والتي تتعقب حركتك في فترة زمنية محددة.

يضيف التقرير أن علامة التبويب Insights الجديدة، تحتفظ بمسار لأنماط السفر الخاصة بك، مثل القيادة وركوب الدراجات والمشي، لتتبع حركتك على أساس شهري.

يشير التقرير كذلك إلى أنه يمكن للمستخدمين مقارنة نشاطهم باستخدام الرسوم البيانية الشريطية الموضوعة بدقة على الجانب الأيمن من كل إدخال.

يقول التقرير أيضًا أن هذه الميزة تتعقب الأماكن التي زرتها خلال شهر وتمنحك تفصيلًا للوقت الذي قضيته هناك بناءً على فئات مختلفة مثل المأكولات والمشروبات والتسوق والمطار وغيرها. بصرف النظر عن هذا، ترى أيضًا أكثر أيامك ازدحامًا وكيف كنت تشغل نفسك أثناء وقت الفراغ.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة أيضًا بتعديل بقية واجهة المستخدم لتشمل تغييرات طفيفة في التصميم وجعلت من السهل على المستخدمين تعديل جدولهم الزمني. ومع ذلك، فإن هذه الميزة ليست متاحة لجميع المستخدمين حتى الآن.

ويثار التساؤل حول ما إذا كانت خرائط Google تختبر الميزات الجديدة أم أنها تخطط لطرح هذه الميزة على قاعدة مستخدمين أوسع قريبًا، بحسب موقع The Verge.