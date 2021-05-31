نرمين الفقي تتلقى أول جرعة من لقاح كورونا.. صور

أعلنت الفنانه نرمين الفقي عبر حسابها على «أنستجرام»، تلقيها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، حيث نشرت مجموعة صور أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت قائلة «الجرعة الأولى من اللقاح يارب احفظنا من الوباء واشفي كل مريض».

نرمين الفقي تتنافس بعاملين رمضان الماضي

وظهرت الفنانة نرمين الفقي، رمضان الماضي، من خلال عملين دراميين، الأول كان مسلسل «النمر»، أمام محمد عادل إمام، حيث جسدت من خلاله دور المعلمة «شمس»، واحدة من أكبر تجار الذهب فى الصاغة، تتمتع بشخصية قوية جدا لكي تستطيع التعامل في الصاغة، وتحافظ على تربية ابنها، وهى شخصية قريبة للسيدات العاملات فى المجتمع المصرى.

مسلسل «النمر» بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، وشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبدالله محمود، بيومى فؤاد.

كما شاركت «الفقي»، خلال السباق الرمضاني الماضي، بعمل آخر وهو مسلسل «ضل راجل»، أمام ياسر جلال، حيث جسدت شخصية «هدى»، وهي سيدة قعيدة تعيش في جو أسري هادئ مع زوجها وابنتها، وتحدث مشكلة تقلب حياتهم رأسا على عقب.

مسلسل «ضل راجل»، تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، بطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى.

وقد حققت الأعمال التي شاركت فيها نرمين الفقي رمضان الماضي، أعلى نسب مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، كما نالت إشادات عديدة من الجمهور بسبب تنوع الشخصيات التي قدمتها.