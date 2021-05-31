ليست من الوسط الفني.. ابن حسن حسني يكشف عن أكثر شخصية أضحكت والده

روى هشام حسن حسني، ذكرياته مع والده، تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاة الفنان القدير، قائلا إنه لا يشعر أن والده يمثل خلال ظهوره على الشاشة نهائيا، فالبعض قد ينبهر بدوره في عمل ما، لكن في الحقيقة هذه هي طبيعته، «في البيت مش بيحب الزعل والنكد وبيحب يلمنا حواليه، هو ده حسن حسني، وبيحب حب الناس أوي أوي، ودة اللي ظهر بعد وفاته لحد النهاردة».

وأضاف نجل الفنان الراحل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، «استعجبنا من كم الاتصالات من خارج مصر، ومن الدول العربية، واتفاجئنا بردو في ذكرى وفاته أنها فاتت بسرعة عليه سنة، ونفس حب الناس وتفاعلهم على السوشيال ميديا متغيرش، الحمد لله».

وأشار إلى أنه هو وأخوته وأحفاد الفنان الراحل، أخذوا من جيناته خفة الدم، «اللي بيضحك حسن حسني هما أولاده وأحفاده، مع احترامي لزمايله اللي بيضحكوه ويبسطوه، لكن أولاده وأحفاده هما أكتر ناس بيضحكوه».

وعن عدم دخوله مجال التمثيل مثل والده، قال ساخرا: «قلت بقى عشان يشتغل هو الله يرحمه، مش عاوز أقطع عليه»، متابعا: «يكفينا فخرا أن أحنا أولاد حسن حسني».

وحلت السبت ذكرى وفاة الفنان حسن حسني الأولى، والذي قدم أعمال فنية هامة خلال مشواره الفني، بينما تم اختيار 5 أفلام شارك فيهم الفنان حسن حسنى بقائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996 وهم: «الكرنك 1975، سواق الأوتوبيس 1983، البرئ 1986، زوجة رجل مهم 1988، ليه يا بنفسج 1993».

وشارك الراحل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي، ولمع في مسرحية «كلام فارغ»، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها «حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء»، ومن المسلسلات التي شارك فيها: «أبنائي الأعزاء شكرًا، السبنسة، جواري بلا قيود، ناس مودرن، بوابة الحلواني، المال والبنون».