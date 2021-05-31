شرطة المكسيك ترفع شعار «العناق لا الرصاص» وعصابة ترد بخطف ضباط وقتلهم

في ظاهرة غريبة من نوعها ردت عصابة «خاليسكو» والتي تشتهر بالعنف، على شعار الشرطة الجديد في المكسيك «العناق لا الرصاص» بطريقة خاصة بها، حيث قامت بخطف العديد من أفراد القوات الخاصة في ولاية غواناخواتو، وعذبتهم للحصول على أسماء وعناوين زملائهم، وتقوم الآن بمطاردة وقتل عناصر الشرطة في منازلهم، وفي أيام عطلاتهم، وأمام عائلاتهم، بحسب «سكاي نيوز».

ويعتبر هذا النوع من الهجوم المباشر على ضباط الشرطة نادرًا ما يُحدث خارج المكسيك، حيث إنها من أكثر الدول التي تعاني من عنف العصابات في أمريكا الوسطى، كما تشكل هذه العصابات التحدي الأبرز لسياسة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، المتمثلة في رفض أي تعامل عنيف أو خارج القانون ضد هذه العصابات.

إلا أن العصابة أعلنت بالفعل الحرب على الحكومة، بهدف القضاء على قوة الدولة المعروفة باسم «المجموعة التكتيكية» التي تتهمها العصابة بمعاملة أعضائها معاملة قاسية، وكتب على لافتة علقتها العصابة على أحد المباني في ولاية غواناخواتو: «إذا كنتم تريدون الحرب، سنشن حربًا. لقد أوضحنا بالفعل أننا نعرف أماكنكم. نحن قادمون من أجلكم جميعًا».

وكتب على لافتة أخرى: «مقابل كل فرد من عصابتنا تعتقلونه سيقتل اثنان من قوتكم التكتيكية، أينما كانوا، في منازلهم، أو في سيارات الدوريات الخاصة بهم».

ورفض المسؤولون في غواناخواتو، الولاية الأكثر عنفًا في المكسيك، حيث تقاتل خاليسكو العصابات المحلية المدعومة من عصابة سينالوا المنافسة، التعليق على عدد أعضاء مجموعة النخبة الذين قُتلوا حتى الآن.