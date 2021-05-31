كوبا أمريكا في مهب الريح.. استبعاد الأرجنتين من استضافة البطولة

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «الكونميبول»، أمس الأحد، استبعاد الأرجنتين من استضافة كأس كوبا أمريكا، وذلك قبل 13يوما من الموعد المحدد لانطلاقها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

اتحاد «الكونميبول»: سندرس العروض المقدمة من الدول الأخرى لاستضافة البطولة

وأضاف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أنه سيدرس العروض المقدمة من الدول الأخرى لاستضافة البطولة.

وكان اتحاد اللعبة، أعلن الخميس الماضي، أنه طلب رسميا من الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها، بعد استبعاد كولومبيا، وقال «الكونميبول»، إنه طلب من الأرجنتين تنظيم جميع مباريات البطولة بمفردها، وأنه بانتظار موافقة السلطات الصحية في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 21 مايو الجاري، استبعد «الكونميبول»، كولومبيا من استضافة البطولة، بسبب الاحتجاجات المحلية.

والبطولة التي كانت ستنطلق في عاصمة الأرجنتين «بوينس أيرس» في 13 يونيو المقبل، كانت ستقام في دولتين لأول مرة منذ انطلاقها قبل 105 سنوات، هما الأرجنتين وكولومبيا.

وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا، 15 مباراة منها النهائي في 10 يوليو، بينما تقام 13 مباراة في الأرجنتين.

ووصف «الكونميبول»، استبعاد الأرجنتين، بالظروف الحالية، فيما لم يوضح الاتحاد القاري طبيعة الظروف التي تسببت في هذا القرار.

وتعاني الأرجنتين من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسشتجد «كوفيد 19».

وكان جونزالو بيلوسو الأمين العام للاتحاد، قال في وقت سابق، إن هناك مباحثات مع مسؤولين في تشيلي لإقامة بعض المباريات هناك، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وكان نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أعرب في وقت سابق عن تمنياته بالفوز مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا، وقال في تصريحات أوردتها صحيفة «ماركا»الإسبانية حول إمكانية الفوز باللقب: «لدينا نفس الرغبة، نحن نريد الفوز دائمًا مهما كان الخصم، هذا هو هدفنا الدائم».

وأكد ميسي، صعوبة مواجهة تشيلي سواء في تصفيات كأس العالم أو في كوبا أمريكا.