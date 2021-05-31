بعد قليل.. محاكمة 5 طلاب بتهمة تولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، بعد قليل، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، محاكمة 5 طلاب في اتهامهم بتولي قيادة تنظيم «داعش» الإرهابي بالجيزة والانضمام اليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وأمانة سر طارق فتحي.

كانت النيابة العامة، اتهمت الطالب زياد محمد السيد علي، وأنس عبدالجابر محمد علي، وعمرو أحمد راضي عبدالعظيم، وعبدالله حسين عبدالله، واسمه الحركي عبدالله الأزهري، ومحمد عبدالجابر محمد علي، واسمه الحركي محمد المصري، بأن تولى الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وتولى المتهم تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة بـ«داعش»، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ غايتها الإرهابية.