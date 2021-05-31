إزالة 120 إشغال طريق في سوق السيل الجديد بأسوان «صور»

تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ولأول مرة منذ سنوات تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمنطقة سوق السيل الجديد، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، شملت إزالة 120 حالة إشغال للباعة الجائلين، وكذا إزالة 5 حالات تعدٍ من محال على الأرصفة والطريق العام.

نجاح الحملة

وأكد العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان، أن نجاح الحملة في رفع الإشغالات والتعديات جاء نتيجة التنسيق والتعاون البناء بين اللواء أشرف عطية واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، حيث تم تأمين جهود الوحدة المحلية بتشكيلات قوات الأمن المركزي، وشرطة المرافق بإشراف من اللواء ياسر نويه نائب مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين بالمحليات مدعومين بالمعدات والسيارات الثقيلة.

نقل الباعة الجائلين لسويقات

ولفت إلى أنه سيتم نقل الباعة الجائلين المسجلين لدى الوحدة المحلية لتسكينهم في 97 باكية ومحلا بالسويقات الجديدة بالسيل، علاوة على تخصيص موقع آخر لسوق الأسماك، وهو الذى سيتوازى مع تنفيذ حملات مماثلة لتفريغ باقي الأسواق بالمدينة من ظاهرة الإشغالات تدريجياً وخاصة في ظل توافر البايكات والمحال بالسويقات في منطقة فاطمة الزهراء بطريق السماد، وأيضاً بمنطقة الجيش.

حصر ملاحظات الإسكان المتميز

على جانب آخر تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس، مشروع عمارات الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد بمدينة أسوان، وشدد على حصر وتجميع كل ملاحظات التسليم للمواطنين المنتفعين، والذين قاموا باستلام الوحدات السكنية الخاصة بهم سواء في التجمع الأول أو الثاني وذلك بإشراف من لجنة المهندسين بمديرية الإسكان على أن تقوم شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف بطرحها على أحد المقاولين للإسراع في تلافيها وتشطيب هذه الوحدات بالجودة التي تنال رضا الحاجزين.

المحافظ يوجه بسرعة تشغيل محطة الصرف

ووجه المحافظ إلى سرعة تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بعد إنهاء أعمال التطهير وغسيل الشبكات والتي تضم خط طرد بطول 4 كم وشبكات بطول 2 كم ولا سيما بعد الانتهاء من شبكات مياه الشرب والاتصالات، علاوة على إنشاء مسجد وسط التجمعين، وأيضاً تنفيذ محور الدخول الثالث خلف مسجد الجعفرية، فيما جارٍ أعمال إدخال شبكات الغاز الطبيعي وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال اللاندسكيب والأرصفة، بالإضافة إلى رصف الطرق بشكل نهائي حتى يتسنى افتتاح هذا المشروع بالشكل الحضارى النموذجي المتكامل.