ضبط 5 بنادق وتنفيذ 115 حكما في حملة على طرفي خصومة ثأرية بسوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية بسوهاج، للمرة الثانية خلال أيام، حملة مكبرة استهدفت عائلتي «الرماضة والحرارزة» بقرية الكتكاتة دائرة مركز ساقلتة لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، والصادر بحقهم أحكام، وتم ضبط 5 بنادق آلية، وتنفيذ 115 حكما، وضبط 32 قضية تموينية متنوعة، تنفيذ 10 قرارات إزالة تعدٍ على «أرض زراعية – رى وصرف».

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة مكبرة اشترك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط مباحث مركز ساقلتة، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، استهدفت طرفي خصومة ثأرية بين عائلتي «الرماضنة والحرارزة» والتي تجدد بينهما بمقتل «أحمد. م. ا» 42 عاما، مندوب مبيعات، ويقيم دائرة المركز، إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، داخل سيارته الملاكي بطريق فرعي.

وتمكنت الحملة من ضبط بندقية آلية، و5 طلقات حية من ذات العيار، 2 طربة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 300 جرام تقريباً، حيازة «أشرف. م. ع»، 41 عاما، عامل، ومقيم دائرة مركز ساقلتة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم ضبط بندقية الية، و12 طلقة حية من ذات العيار، حيازة «حسين. ع. ح»، 49 عاما، عامل، ومقيم دائرة مركز ساقلتة، وبندقية آلية و13 طلقة حية من ذات العيار حيازة «محمد. ف. م»، 33 عاما، عامل، ومقيم دائرة مركز ساقلتة، والسابق اتهامه في قضيتين «سلاح بدون ترخيص- قتل».

وتم ضبط بندقية آلية، و11 طلقة حية من ذات العيار حيازة «أحمد. ا. ح»، 45 عاما، عامل، وبندقية آلية و11 طلقة حية من ذات العيار بحوزة «أحمد. ر. ا»، 27 عاما، عامل، ومقيم دائرة مركز ساقلتة.

وتم تنفيذ 115 حكما، وضبط 158 مخالفة مرورية، و23 قضية تموينية متنوعة، تنفيذ 10 قرارات إزالة تعدٍ على أرض «زراعية – ري وصرف».

حررت المحاضر اللازمة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.