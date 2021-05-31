مدبولي يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد علي اليوم

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لأعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد علي بشبرا، يرافقه خلال الجولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من المسؤولين.

وأنشئ هذا القصر قبل نحو 209 سنوات، وكان أهم القصور الملكية، قبل أن يتمّ إهماله لسنوات طويلة ليظل «مكان مهجور»، وسط أطماع لسرقة مقتنياته الفريدة من قبل البعض.

ومن المقرر أن يتحول القصر إلى مزار سياحي عالمي، حيث إنّه مشيد بالقرب من نهر النيل، ويتميز بتفرد في هندسته المعمارية، إذ نُفذ بمزيج من الطابعين الأوروبي والعثماني في هندسته المعمارية.

ويتواجد داخل القصر «حجرة الفرمانات»، أو «صالة العرش»، وكان محمد علي باشا يستقبل كبار الزوار الأجانب بهذا القصر نظرا لتميزه.