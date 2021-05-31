الصين تسمح للأزواج بإنجاب 3 أطفال لمعالجة أزمة ديموغرافية وشيكة

أعلن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، اليوم الاثنين، أنه سيسمح لجميع الأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال، منهيا سياسة إنجاب طفلين التي فشلت في تعزيز معدلات المواليد المتدنية في البلاد أو معالجة أزمة ديموغرافية وشيكة.

وذكر تقرير لوكالة «رويترز»، أن إعلان الحزب الصينى، جاء بعد اجتماع للمكتب السياسي للحزب، «أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب»، موضحة أن القرار سيساعد في تحسين التركيبة السكانية ويساعد في تنفيذ استراتيجية وطنية للاستجابة بفعالية لشيخوخة السكان.

كانت مصادر سياسية، أكدت أن الصين ستخطو بحذر في تخفيف سياساتها المتعلقة بالولادة خوفا من الإضرار بالاستقرار الاجتماعي، في الوقت الذي أظهر فيه الإحصاء السكاني الأخير الحاجة الملحة لمعالجة اتجاهات المواليد المتدهورة وشيخوخة السكان في البلاد، كما تزايدت التوقعات بشأن إصلاحات سياسة المواليد بعد أن أظهر تعداد 2020 الأسبوع الماضي أن سكان الصين نما بأبطأ معدل له في العقد الماضي منذ الخمسينيات مع انخفاض المواليد وتسارع الشيخوخة.

وأوضحت التقارير أن معدل الخصوبة البالغ 1.3 طفل لكل امرأة صينية في عام 2020، هو على قدم المساواة مع المجتمعات المسنة مثل اليابان وإيطاليا، ما أشار إلى وجود خطر ديموغرافي على الصين، التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك في حالة وجود انخفاض لا رجعة فيه في عدد السكان.

وتابعت التقارير بأن كبار القادة الصينيين يعملون على وضع خطة أوسع للتعامل مع التحديات الديموغرافية، بما في ذلك طرق أكثر فعالية لتشجيع الإنجاب من خلال تخفيف الأعباء المالية على الأزواج، بدلاً من مجرد إزالة قيود الولادة، موضحين أن رفع سن التقاعد، الذي قالت بكين إنه سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، سيساعد في إبطاء انخفاض القوة العاملة، وفي النهاية تخفيف الضغوط على نظام المعاشات التقاعدية الذي يعاني من نقص التمويل.

وأدخلت الصين سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل في أواخر السبعينيات، لكنها خففت القيود في عام 2016 للسماح لجميع الأزواج بإنجاب طفلين أثناء محاولتها إعادة التوازن إلى السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة، ومع ذلك، فشل في وقف انخفاض المواليد، فكان القرار الأحدث هو تشجيع بكين المزيد من الإنجاب في إطار السياسة الحالية، قبل رفع القيود المفروضة على الولادة بشكل كامل خلال من «3-5» سنوات مقبلة.