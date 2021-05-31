رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي يسمح للبترول بالتعاقد مع شركات للتنقيب والبحث في البحر الأحمر

كتب:

الوطن
11:16 ص | الإثنين 31 مايو 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 160 لسنة 2020، والخاص بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

ونشرت الجريدة الرسمية، القانون اليوم.

اقرأ المزيد:

السيسي يصدق على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

السيسي يصدق على تأجيل العمل بقانوني تنظيم الشهر العقاري وضريبة الدخل

السيسي يصدق على قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون المرور

السيسي يصدق على اتفاق تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية