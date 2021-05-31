السيسي يسمح للبترول بالتعاقد مع شركات للتنقيب والبحث في البحر الأحمر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 160 لسنة 2020، والخاص بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة شل اكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

ونشرت الجريدة الرسمية، القانون اليوم.