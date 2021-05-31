«جاسوس في الكعبة».. رواية جديدة لمصطفى عبيد قريبا

تصدر «دار الرواق للنشر»، خلال أيام أحدث أعمال الكاتب والروائي مصطفى عبيد بعنوان «جاسوس في الكعبة».

وتقع الرواية التي صمم غلافها الفنان كريم آدم في أكثر من 300 صفحة من القطع المتوسط وتدور حول قصة حقيقية لرحالة أوروبي تنكر في شخصية تاجر مسلم وجاب مصر والشام والحجاز فى زمن محمد علي.

وتقدم الرواية إطلالة على الحياة اليومية للمصريين بدايات القرن التاسع عشر ورؤاهم وتصوراتهم الفكرية والإجتماعية.

كما ترصد من خلال شخصيات حقيقية طبيعة الصراع السياسي الدائر في ذلك الزمن وآثاره على المصريين والشوام، كما تستعرض في الوقت ذاته تساؤلات عقدية ووجودية متنوعة مازالت محل جدل فكري.

وقال عبيد: إنه كتب روايته خلال عامين بعد بحث استغرق فترة مماثلة وراجعها مع بعض الأصدقاء من الكتاب والمبدعين لينتهي منها في يناير الماضي.

ومن نص الرواية: «لو قدر له مواجهته في العالم الآخر لسأله عن سر شر قتلة، ما يضيره أن يقتل ضحاياه بهدوء وسلام؟ ما يزعجه أن يمنح أعداءه موتا رحيما؟ أن يخرجهم من دائرة الصراع بهدوء وشرف ودون عذاب يطول؟».

وتركز الرواية على شخصية الرحالة السويسري، جون لويس بركهارت والذي تحول اسمه إلى إبراهيم بن عبد الله بعدما أعلن إسلامه، وخاض رحلات متعددة في الشرق، منها إلي الحجاز ومصر خلال فترة حكم محمد علي.

وقدم بوركهارت، خلاصة تجربته في كتاباته المتنوعة التي كان منها عناوين هامة منها «رحلات في شبه الجزيرة العربية»، و«تاريخ الوهابيين».

يشار إلى أنه صدر لمصطفى عبيد نحو 20 كتابا أبرزها: سيرة الفريق سعد الشاذلي وسيرة زينب الوكيل حرم مصطفى النحاس ومذكرات توماس راسل حكمدار القاهرة. فضلا عن روايات البصاص وذاكرة الرصاص ونيتر وجلسرين وليل المحروسة، كما فاز الكاتب بجوائز نقابة الصحفيين المصريين في الكتابة أربعة مرات.