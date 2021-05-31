طارق سعدة للإعلاميين في عيدهم: عليكم مسؤولية كبيرة لاحترام عقل المشاهد

وجه مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة لإعلاميي مصر في عيدهم السابع والثمانين، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم.

وأكد نقيب الإعلاميين، في بيان اليوم، أن الإعلام المصري منذ إنشائه عام 1934 وهو «تاريخ انطلاق أول إذاعة مصرية رسمية»، وهو يقدم إعلاما وطنيا لعب دورا كبيرا في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنويرهم وتثقيفهم.

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن الإعلام المصري أصبح يشارك في مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وفي حرب مصر ضد الإرهاب ويقع على عاتقة مسؤولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا.

وأضاف الدكتور طارق سعدة، أن نقابة الإعلاميين أنشأت لتدافع عن حقوق الإعلاميين وتوفير المناخ المناسب لحرية الرأي والتعبير وأداء العمل بكل ارتياحية وإبداع ولم شمل الأسرة الإعلامية في كيان واحد.

واختتم نقيب الإعلاميين كلمته في العيد الـ87 للإعلاميين، مكررا التهنئة لكل الإعلاميين مخاطبا في الوقت ذاته جميع الإعلاميين المصريين بأن يستمروا بحسهم الوطني في أداء مهنتهم السامية.

وقال سعدة: «يجب علينا جميعا كإعلاميين مصريين وطنيين، أن نقف إلى جوار دولتنا المصرية في كل المعارك التي تخوضها تحت قيادتنا الرشيدة برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظة الله ورعاة وسدد على طريق الحق خطاه».