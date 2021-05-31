وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم عربي» تذكر أبناء مصر بهويتهم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن مبادرة «اتكلم عربي» أطلقتها الوزارة برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل انتباه القيادة السياسية للهوية لأبناء مصر في الخارج من الجيل الثاني والثالث.

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة عبر «زووم» في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc » الأحد، أن المبادرة تعمل على تذكير أبناء مصر بهويتهم لذا تم عمل معسكرات عبر تقنية «زوم» للشباب حيث تم تنفيذ نحو 15 معسكرا مع استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقد تم إصدار التطبيق على الهواتف الأسبوع الماضي، بالتنسيق مع دار نهضة مصر حيث تضمنت رحلة للأطفال يزورون فيها مختلف الأماكن السياحية في مصر، من أبو سمبل وصولا إلى العاصمة الإدارية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى ضرورة تحفيز الأسر المصرية لأبنائها للحديث باللغة العربية باللهجة المصرية في المنازل من أجل الحفاظ على اللغة والهوية، لافتة إلى أن هناك أسر تتساهل في تعليم أولادهم اللغة العربية وهذا شيء مؤسف في ظل تفاخر البعض أحيانا بقدرة أولادها على الحديث بالإنجليزية ولغات أخرى دون العربية، لذا فإنه على الأسرة دور كبير لترسيخ الهوية المصرية والعربية.

وأكدت وزير الهجرة، أن التطبيق المتاح على نظم تشغيل «أندرويد» و«الآي أو إس» للأطفال من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات وسيتم تعديل إنتاج نسخ في المستقبل لتناسب الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 9 سنوات، وأخرى لتناسب الأطفال من سن 9 سنوات إلى سن 12 سنة.

وأوضحت أن الرئيس السيسي طالب بتوسيع محاور المبادرة وتم إضافة فقرات في برنامج 8 الصباح المذاع على فضائية dmc من أجل تعريف الأطفال بالتطبيق الذي تم على تنفيذه خلال عام من أجل إضافة جرافيك بتقنية عالية تناسب الأطفال وتلفت انتباههم.