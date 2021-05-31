رئيس الوزراء يتابع موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بيان بمساحات الأراضي المتعامل عليها في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما تم الانتهاء من التعاقد عليه، أو جار من تلك المساحات، سواء للزراعة أو للأنشطة المتنوعة الأخرى المرتبطة بها، التي تتعلق بالثروة الحيوانية، أو الداجنة، وكذا ما يتعلق بالتصنيع الزراعي، أو الاستزراع السمكي.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه جار اعداد خطة تسويقية لمساحة 296 ألف فدان، تمثل المساحات المتداخلة مع الأراضي التي تم التصرف فيها، وذلك نظرا لتنفيذ بنية تحتية بهذه الأراضي، بحيث يتم التعامل معها وتسويقها والاعلان عنها.

وتناول الاجتماع، بيانا بموقع ومساحات الأراضى الجديدة المقترحة، بمناطق غرب المنيا، ودرب البهنساوى، وغرب منفلوط والقوصية، وجنوب الفرافرة القديمة، وجنوب واحة باريس.

وتطرق الاجتماع، إلى الموقف التنفيذى لمنطقة المغرة، واستعراض الدراسات والمقترحات الخاصة بتوفير المياه الصالحة للزراعة، إلى جانب المقترحات الخاصة لتغذية المنطقة بالكهرباء.