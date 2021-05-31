«8 حارات لكل اتجاه».. تصوير جوي لأعمال تطوير كوبري المنيب على النيل

عرضت شاشة «TeN»، مقطع فيديو يرصد أعمال التطوير في كوبري المنيب العلوي على النيل من خلال تصوير جوي بثته وزارة النقل والمواصلات.

وقالت الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن العمل جاري على عدد من مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، واستعرضت بعض الإنجازات التي تحققت في عدد من المشاريع الجاري العمل عليها، وشملت هذه المشروعات كوبرى المنيب العلوي على النيل.

وأوضحت الهيئة، أن أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل مستمرة وتمتد بطول ٣ كم بالمطالع والمنازل ليصبح ٨ حارات لكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات، كما أنه يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالًا وجنوباً إلى جانب الكوبري الحالي ضمن أعمال توسعة وتطوير وصيانة ورفع كفاءة الطريق الدائرى بطول ١٠٦ كم.

وتأتى توسعة كوبرى المنيب ضمن توسعة وتطوير وصيانة المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم ، ومن جانب آخر تستمرار اعمال ازالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري بنطاق منطقة دار السلام حيث يجري استمرار المتابعه حتي الانتهاء من تمام اعمال ازالة العقارات لتوسعة الطريق الدائري.

وأجرى كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه محافظ القاهرة ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة لمشروع التطوير والصيانة الشاملة بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى جولة تفقدية، بمواقع وقطاعات المشروع المختلفة