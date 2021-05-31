كسر بخط محطة «الحرير».. قطع المياه عن 7 قرى بكفر الدوار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الاثنين، عن قطع مياه الشرب عن 7 قرى في المركز غداً الثلاثاء، وذلك لأعمال الصيانة التي تتم بمحطة مياه «الحرير الصناعي».

وناشدت الوحدة المحلية في بيان صادر لها عبر الصفحة الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع المواطنين بتوفير مياه الشرب وتخزينها من الآن، تحسباً لتأخر توصيل مياه الشرب.

كسر بخط طرد محطة الحرير الصناعي

وأكد مسئولون بمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الحرير الصناعي وجود كسر بخط 630 مم طرد المحطة، وهو ما يستدعي توقف العمل بالمحطة لحين إصلاح الخط، والتأكد من جاهزيته للعمل مرة أخرى.

قطع الكهرباء عن المنطقة

وأعلن اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار، عن قطع الكهرباء والمياه غداً الثلاثاء، من الساعة 9 صباحاً، بعد التنسيق مع هندسة الكهرباء بالمركز، لإجراء أعمال الصيانة بسبب كسر في خط طرد محطة مياه الحرير الصناعي، مما يستلزم وقفها لإصلاح العطل.

القرى المتضررة من قطع المياه

وأفاد مسئولون بإدارة الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية، بأن المناطق التي ستتأثر بانقطاع مياه الشرب هي:

- مجلس قرية بولين.

- مجلس قرية دفشو.

- مجلس قرية قومبانية أبو قير.

- قرية أنطونيادس.

- قرية نوبار.

- قرية البيضا البلد.

- قرية الخضرة.

مناشدات للأهالي بتخزين المياه

وناشد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الدوار جميع المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة أثناء فترة انقطاع المياه، وذلك لحين الانتهاء من إصلاح الكسر المشار إليه.