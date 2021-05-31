توفر وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة التي يسعى كثيرون للحصول عليها، ويبحث البعض عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 للتسجيل ومتابعة كافة الامتيازات والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في السطور التالية رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة:

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

- يمكنك الدخول على رابط خدمات ذوي القدرات الخاصة من هنا.

- قم بالضغط على خيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، ثم اختر خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاق.

- سيطلب منك الرقم القومي للشخص قم بإدخاله، بالإضافة إلى اسم صاحب البطاقة بالكامل والعنوان السكني الذي يقطن به وعنوان مكتب البريد الذي سيتم إرسال البطاقة عليه.

- يمكن التواصل مع الخط الساخن 15044 للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

1- في البداية عليك تسجيل الطلب من خلال الرابط السابق، مع التأكد من أن جميع البيانات التي قمت بتقديمها صحيحة.

2- املأ استمارة البيانات الأساسية التي ستظهر لك وأجب عليها بشكل صحيح.

3- احفظ رقم الطلب الخاص بك للمتابعة، وبعدها سوف يظهر لك عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وتاريخ الكشف، أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل.

4- وبعدها تابع طلبك خلال خيار الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- في حال قبول الطلب بعد التسجيل، احجز موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، واتجه إلى مكتب التأهيل ومعك الأوراق والمرفقات لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6- وفي النهاية سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أم لا.