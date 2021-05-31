وزير الشباب يشهد بروفة بطولة كأس العالم للجمباز الفني باستاد القاهرة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، بروڤة افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو 2021 على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

الوزير يشدد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة بنظام الفقاعة الطبية

وشدد وزير الشباب والرياضة خلال تفقده ومتابعته لبروڤة الافتتاح، ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة بنظام الفقاعة الطبية، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة كافة الوفود المشاركة بالبطولة.

ويشارك بالبطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا، وكان وزير الشباب والرياضة، أعلن صباح اليوم في مؤتمر صحفي كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة.

وخلال كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة كأس العالم للجمباز الفني سيكون على أعلى مستوى في كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر في استضافتها لبطولات العالم الرياضية خلال الفترة الماضية جعلت من مصر مكانا فريدا لاستضافة البطولات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب الرياضية في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا والتي يمر بها العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الدفعة القوية والرؤية الكبيرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للرياضة في مختلف جوانبها، من أهم مرتكزات نجاح الرياضة المصرية وما وصلت إليه خلال الفترة الماضية.

تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية

وأضاف وزير الشباب والرياضة، إلى تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية ورصد لحظي لسير المنافسات دون أية عوائق، من خلال التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، مضيفا أنه تم التنسيق مع ممثلي وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات.