تفاصيل أقوال الطفل السوداني ضحية التنمر أمام النيابة: قصوا شعري وصوروني فيديو

بعد التعدي على الطفل المجني عليه «أكوك كوال كوال» السوداني الجنسية، من قبل 3 متهمين بمنطقة عين شمس، الشهر الماضي، ونشر فيديو له على تطبيق «التيك توك» أثناء التنمر عليه وضربه، استدعته النيابة العامة واستمعت لأقواله، وتنشر «الوطن» نص التحقيقات مع الطفل المجني عليه.

س: ما اسمك؟

ج: أكوك كوال كوال، طالب بالصف الرابع الابتدائي بالمدرسة السودانية.

س: ما تفصيلات شكواك؟

ج: اللي حصل أن فجر يوم الخميس الموافق 29-4-2021 حوالي الساعة 6 صباحا كنت راجع من عند خالتي أنا وبنت خالتي أتيب جيمس وواحدة معرفهاش مروحين البيت، ولقيت شباب داخلين يشتموا بنت خالتي، وأخذوها وطلعوها السطح، وكان معاهم مطاوي، وأنا جريت وروحت منطقة الأربع جناين، والأولاد رجعوا جابوني واخذوني على البيت عندهم وقعدوا يشتموني أنا وأتيب، وأمهم قالتلهم خليكوا أنتم مع الولد وأنا مع البنات، وصوروني بالتليفون والكلام ده فضل حوالي 3 ساعات، وبعدين قالوا إن في حكومة جاية ونزلونا على المنور وإحنا اتسحبنا منه وهربنا وده اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام ده حصل يوم الخميس الموافق 29-4-2021 بشارع أحمد إسماعيل عمارة 16 دائرة عين شمس الساعة 6 صباحا.

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: كان معايا بنت خالتي أتيب وواحدة معرفهاش.

س: وما سبب تواجدكم بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: إحنا كنا راجعين من عيد ميلاد.

س: وما هي صلتك وعلاقتك بكل من محمد سيد عبدالفتاح، عبدالرحمن سيد عبدالفتاح، وخالد ياسر أحمد؟

ج: معرفهمش.

س: هل ثمة خلافات بينك وبينهم؟

ج: لا.

س: كيف تم التقابل بينك وبين المشكو في حقهم؟

ج: هما قابلونا في الشارع تحت البيت، وطلعوا عليا مطوة، وأخدوا البنات وطلعوهم البيت.

س: وما هو عدد من تقابلت معهم؟

ج: ثلاث أفراد.

س: وما التصرف الذي بدر منك حينها؟

ج: أنا جريت.

س: إلى أين توجهت؟

ج: أنا روحت منطقة الأربع جناين.

س: وما الذي عاد بك إلى محل الواقعة؟

ج: هما أخدوني من الجناين بعد ما ضربوني وأخدوني على البيت عندهم.

س: وهل ترتب عن تلك الواقعة إصابات؟

ج: لا.

س: وهل حاولت مقاومتهم؟

ج: حاولت لكن مقدرتش.

س: وما الذي دعاهم لذلك؟

ج: هما قالولي إن أمهم عايزاني.

س: وما الذي حدث عقب ذلك؟

ج: وصلنا الشقة عندهم وبدأوا يضربوني.

س: ومن هم الأشخاص المتواجدين بالمكان؟

ج: هما 3 أشخاص وواحدة ست كبيرة.

س: وهل من حوار دار بينكم؟

ج: لا هما فضلوا يضربونا ويشتمونا.

س: صف لنا كيفية ذلك التعدي؟

ج: هما ضربونا بالإيد وشتمونا وصوروني وحلقوا حتة من شعري بالمقص.

س: وهل تم التعدي على من كانوا برفقتك؟

ج: أيوه تعدوا على بنت خالتي أتيب جيمس هيا كمان وقصوا شعرها.

س: وهل تم الاعتداء الجنسي على أي منكم؟

ج: لا.

س: وما هي المدة الزمنية التي مكثتم فيها بتلك العين؟

ج: حوالي 3 ساعات.

س: صف لنا العين محل الواقعة؟

ج: هي شقة أول ما تدخل في صالة على طول وصالة تانية على اليمين وفي طرقة فيها الحمام والمطبخ وبتوصل أخرها لغرفة وده اللي أنا فاكره.

س: وما هو قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة؟

ج: يحجزونا ويضربونا ويشتمونا.

س: كيف وقفت على ذلك؟

ج: علشان ده اللي حصل فعلا.

س: هل يوجد ثمة إصابات؟

ج: لا.

ملحوظة: بمناسبة تواجد المتهمين خارج غرفه التحقيق دعوناهم بداخلها وبعرضهم على المجني عليه قرر بتواجد المتهم محمد سيد عبدالفتاح والمدعوة نادية محمد متولي بالواقعة، وأنكر معرفته بالمتهمين عبد الرحمن سيد عبد الفتاح وخالد ياسر أحمد، وعليه قمنا بإعادة المتهمين خارج غرفة التحقيق.

س: ما صلتك بالمتهمين المعروضين عليك؟

ج: معرفش حد منهم وماكنش حد منهم موجود غير الست والمدعو محمد سيد.

س: وماهي علاقتك بالمقطع المصور المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي؟

ج: أيوه أنا اللي في المقطع ده وكان في شقة المتهمين وبيأكد اللي حصلي.

س: ما هي صلتك وعلاقتك بمأمور الضبط؟

ج: معرفوش.

س: ما قولك فيما سطره مأمور الضبط بمحضر تحرياته «تلوناه عليه تفصيلا»؟

ج: أنا ماعرفش غير اللي أنا قولته ومكنتش بعمل حاجه غلط وهما فعلا احتجزوني وضربوني.

س: وما تعليلك لما سطره مأمور الضبط؟

ج: معرفش.

س: هل لديك أقوال أخري؟

ج: لا.