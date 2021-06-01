قيادي بـ«حماس» للمصريين: أنتم درعنا الواقي وحُماة ظهرنا

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن بيته وبيت ابنه تعرضا للقصف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 2000 منزل دُمِّرت تدميرا كاملا وأن هناك عشرات الآلاف من البيوت التي دمرت بشكل جزئي.

وقال الحية خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل أذيع في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، إن حركة حماس تبعث برسالة للجميع للاستعجال في الإعمار حتى يعود الناس لبيوتهم وأيضًا شبكة الطرق التي تم تدميرها، معتبرًا أن هذه بوابات للإعمار يرحبون بها وأنهم سيكونون مساعدين ومسهلين وأنهم يطمئنون الجميع بأنهم سيكونون مساعدين لكل جهود الإعمار.

وأشار إلى أنهم يمكنهم تشكيل فريق وطني للتسهيل والمتابعة مع الجهات الحكومية القائمة لأعمال إعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، تحدث عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن «حماس» بذلت جهودا كبيرة للوحدة الوطنية برعاية مصرية منذ صيف 2017 وقاموا بعدة مراحل، مشيرًا إلى أنهم خطوا خطوات كبيرة وأنهم في «حماس» يقولون إن الوحدة الوطنية ضرورة وواجب في كل الأوقات وفي الظروف الحالية أوجب.

وأكد أن ما خلفه العدوان الأخير على غزة كشف الشيء المكنون وأن الجميع يطالب منذ فترة بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وأنهم توقعوا أن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني سيكون من بوابة الانتخابات والتي عُطلت متسائلًا «متى الله أعلم ومتى يسمح الاحتلال بالقدس لا ندري».