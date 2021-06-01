مدير صندوق مصر السيادي: نهدف لدعم الاقتصاد ودمج القطاع الخاص

كشف أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنّ الصندوق السيادي يهدف لدعم الاقتصاد، ويعتبر أحد بوابات دمج وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهذه أحد الأولويات القريبة للصندوق منذ إطلاقه.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّهم ناقشوا ملامح تطوير الصندوق على مستوى المحفظة الاستثمارية المتنوعة.

وأشار إلى أنّهم في الفترة الماضية أعلنوا بعض الاستثمارات في قطاعات مالية متعددة، وهذه القطاعات تتفق مع استهدافات الدولة الاقتصادية وخطتها التنموية، والمحور الأساسي في كل هذه الاستثمارات هي مشاركة القطاع الخاص.

وأكد أنّ الاجتماع ركز على تصورهم لشكل المحفظة الاستثمارية في الفترة المقبلة، والتطورات والقطاعات المستهدفة، موضحا أنّ قطاع البنية الأساسية أحد القطاعات المستهدفة، وهناك دفعة قوية لرئيس الوزراء ودعم من القيادة السياسية في دفع الفرص الاستثمارية التي يشارك فيها الصندوق بدور فاعل، مثل قطاعات البنية الأساسية والتعليم وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

وكشف سليمان عن وجود سابقة للصندوق في صناعة وتطوير القطارات الكهربية والقطار السريع والمونوريل، ما يجسد دور الصندوق في خلق شراكات مع القطاع الخاص تستهدف وتخاطب أولويات التنمية المستدامة.