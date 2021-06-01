أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. استقرار في الأعيرة كافة

استقرت أسعار الذهب، اليوم، في الأسواق المحلية والعالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو الحالي، ليتوقف سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية عند مستويات 817 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب والمعدن الأصفر، ترصد «الوطن»، في السطور الآتية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية التعاملات، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«الذهب البندقي» بين 931 و934 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 815 و817 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، بين 699 و700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، بين 6520 و6536 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب

وسعر سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو 931.429 إلى 933.714 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 964.51 جنيها، و61.45 ولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 843.97 جنيها، و53.77 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 723.40 جنيها، و46.09 دولار أمريكي، وسعر الجنيه الذهب 6,752 جنيه و430.14 دولار، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

يذكر أن أسعار الذهب بأعيرته كافة، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي 2020، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون خلال الفترة الحالية صعوبة في توقع أسعار الذهب، بسبب القفزات التي يمر بها قبل أن يعود للاستقرار.