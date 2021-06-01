7 إجراءات عاجلة من الحكومة المغربية لتخفيف قيود كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، بدء تخفيف القيود التى تم فرضها لاحتواء «كوفيد 19» إثر النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا، تزامنا مع التقدم فى عملية التطعيم ضد الفيروس.

ويجرى تطبيق التدابير الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء الأول من يونيو 2021، وتشمل تفاصيل تخفيف قيود كورونا التى أقرتها الحكومة المغربية بنحو:

1- السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخصا.

2- السماح بالتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية حال تجاوز هذا العدد.

3- تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي فى حدود 75 %.

4- افتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 % من طاقتها الاستيعابية.

5- السماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 %من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص.

6- السماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي.

7- فتح المسابح العمومية في حدود 50 % من إمكانياتها الاستيعابية.

وأهابت الحكومة المغربية بجميع المواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.

فيما أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 108 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 519216 حالة في المغرب، فضلا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9147.

وأضافت: أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4434 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5993324 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني في 2 مارس من العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم التأكد من 163 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 507125.