سعفان يتابع دورات مراكز التدريب المهني.. وتخريج 96 متدربا بالمنوفية

تابع محمد سعفان وزير القوي العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ مديرية القوي العاملة بالمنوفية سلمت شهادات إتمام الدورة التدريبية لـ96 متدرباً على مهنة التفصيل والحياكة، بمراكز التدريب المهني بقرية منوف وسرس الليان، واستمرت شهرا كاملا بـ100 ساعة تدريبية بحضور ممثلين عن مصنعي ناهد عبدالواحد الشافعي ومصنع حسن مدين بمنوف.

وقال علي حامد الزقم مدير المديرية، إنَّه تمّ تسليم المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، والتي تسمح لهم بإضافة المهنة في بطاقة الرقم القومي وكل الأوراق الثبوتية الأخرى.

وتابع أنَّ التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل في المحافظة يؤكّد اهتمام الوزارة بدراسة سوق العمل والمهن المطلوبة في كل المحافظات، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بعد انتهاء التدريب بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل كل محافظة، مؤكّدًا أنَّه تمّ مراعاة تخفيض الأعداد والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وكل الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما حضر التسليم ممثلين عن مصنعي ناهد عبدالواحد الشافعي، ومصنع حسن مدين بمنوف والذين رحبوا بتوفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب التابعة للمديرية برواتب مناسبة، إضافة إلى الحوافز والبدلات، وأبدوا اعجابهم بمستوى التدريب الموجود، وثمنوا الجهود التي تبذلها وزارة القوى العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل ، وكذلك استعدادهم لاستيعاب جميع الأعداد التي تتخرج من مراكز التدريب التابعة للمديرية وتوفير كل التسهيلات والامتيازات لهم.