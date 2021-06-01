«صناع الخير» ترفع كفاءة 8 محطات مياه شرب في حلايب وشلاتين

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة 8 محطات تنقية مياه شرب لخدمة الأهالي في أقصي جنوب شرق مصر من سكان حلايب والشلاتين.

وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أنّ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة استهدفت 3 محطات بأبورماد، توفر مياة شرب نقية لأهالي مناطق التوطين والساحل والثبيت، كما استهدفت محطة تنقية مياه شرب بسرارة 2 شمال حلايب بـ25 كيلو متر، ومحطة بقلب مدينة حلايب، و3 محطات بوديان هيبة وبعانيت وابرق بالشلاتين.

وأشار زمزم إلى أنّ أعمال رفع الكفاءة والصيانة تمت لمحطات تنقية مياه شرب أنشأتها مؤسسة صناع الخير بوديان حلايب والشلاتين قبل 3 سنوات من الآن، موضحا أنّ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة ومن قبلها إنشاء محطات لتوفير مياه شرب نقية، تأتي ضمن سلسلة خدمات إنسانية نوعية قدمتها صناع الخير للأهالي من سكان حلايب والشلاتين ووديانهما بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية ومنها المصرية للاتصالات، من خلال مسؤوليتها المجتمعية.

وتابع أنّه سبق للمؤسسة أن نظمت على مرتين متباعدتين سلاسل قوافل طبية متنوعة، أولهما بالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات، وثانيهما بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة والمصرف المتحد، ضمن فعاليات مبادرة حماية لدعم المناطق الحدودية.

وأوضح أنّ تلك القوافل قدمت خدمات طبية نوعية لأكثر من 4 آلاف مواطن من سكان حلايب والشلاتين، وتنوعت هذه الخدمات بين توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية وتسليم النظارات وإجراء العمليات كل ذلك بالمجان تماما.

وأكد أنّ صناع الخير مستمرة في تقديم المساعدات الموسمية من كراتين المواد الغذائية وبطاطين الشتاء لأهالينا في حلايب والشلاتين، حيث سبق لها وبالتعاون مع المكتب الكويتي للأعمال الخيرية بالقاهرة توزيع 30 طن مواد غذائية، وسيتوسع التعاون مع المكتب الكويتي للأعمال الخيرية بالقاهرة الفترة المقبلة لتقديم خدمات إنسانية بهذه المناطق لتشمل إنشاء مساجد وتطهير آبار مياه.