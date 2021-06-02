لو خايف تروح المعمل.. إليك أسعار الزيارة المنزلية لإجراء مسحة كورونا

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتحذيرات الحكومة المصرية من تفشي الفيروس، تواصل وزارة الصحة استعدادتها واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، مؤكدة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب المخالطة بالأشخاص الحاملين للفيروس.

وفي الوقت الحالي أصبح تحليل الـPCR لا غنى عنه خاصة مع اشتراط العديد من الدول عدم السماح بزيارتها إلا بموجب سلبية تحليل الـPCR، لذا ترصد «الوطن» أسعار الزيارة المنزلية لإجراء تحليل الـPCR في المنزل بعدد من المعامل الطبية على النحو التالي:

معامل البرج

ويقدم المعمل التحليل عبارة عن مسحة من الأنف يمكن إجراءه في القاهرة والمحافظات عن طريق زيارة منزلية وليس ليها أي شروط خاصة، ويكون سعر التحليل 2000 جنيه بالإضافة إلى 100 جنية سعر الزيارة المنزلية، وتظهر نتيجة التحليل خلال 24 ساعة للقاهرة، وخلال 48 ساعة للمحافظات والإسكندرية، ويتيح المعمل تسليم النتيجة مدعومة عن طريق تقنية QR code (وللاعتماد يرجى التوجه إلى شركة الطيران الموجه لها التقرير، والاستفسار عن اعتمادها لتقرير معمل البرج نظًرا لأنّ التقرير يكون مختومًا بختم المعمل فقط).

معامل المختبر

وتقدم معامل المختبر تحليل PCR عبارة عن مسحة من الأنف يمكن إجراءه في القاهرة والمحافظات من أي فرع، أو حجز زيارة منزلية، ويكون سعر التحليل 2000 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه سعر الزيارة المنزلية، وتظهر نتيجة التحليل خلال 24 ساعة للقاهرة، وخلال 48 ساعة للمحافظات والإسكندرية، كما يتيح المعمل إمكانية إجراء تحليل الأجسام المضادة، الذي يكشف عن مدى تواجد الأجسام المضادة للفيروس في جسم الإنسان أم لا، ويمكن إجرائه بعد تلقي لقاح كورونا، ويكون سعره 935 جنيهًا.

معامل تكنو سكان

ويوفر المعمل تحليل PCR معتمد من وزارة الصحة بسعر 1900 جنيه، وآخر غير معتمد بهدف الاطمئنان على الصحة فقط بسعر 1500 جنيه، ويضاف 100 جنيه خدمة الزيارة المنزلية.

معامل رويال لاب

ويوفر المعمل تحليل PCR معتمد من وزارة الصحة بختم النسر للسفر بسعر 2000 جنيه للمصريين وغير المصريين، وآخر غير معتمد بهدف الاطمئنان على الصحة فقط بسعر 1100 جنيه شامل سعر الزيارة المنزلية، ويتيح المعمل أيضًا تحليل قياس الاستجابة المناعية Spike IgG, IgM Antibodies test quantitative لحالات ما بعد الإصابة السابقة بفيروس كورونا وما بعد أخذ اللقاح بتكلفة 450 جنيهًا.