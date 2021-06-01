في يوم البيئة.. مغامر مصري ينطلق فى رحلة لـ«ألف كيلو» بدراجة كهربائية

أعلن علي عبده، الرحالة المصري، حامل اللقب العالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية ومؤسس مبادرة «100 مصر»، عزمه الانطلاق فى رحله لمسافة ألف كيلو متر خلال يوم واحد على متن دراجة كهربائية احتفالا بيوم البيئة العالمي بهدف التشجيع علي استخدم المركبات الكهربائية للحفاظ على البيئة والتوعية بعدد من القضايا البيئية، وتعتبر الرحلة هي الأولي من نوعها في الشرق الأوسط و أفريقيا.

ويأتي الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبخاصة الأهداف المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ من ضمن أولويات المغامر المصري، حيث أكد: أن رؤية مصر 2030 هي استراتيجية الدولة التي تشمل الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والمرأة والأطفال، فكل فريق عليه دور يجب أن يقوم به، وهو ما يحاول المساهمة في تحقيقه.

ومن المقرر أن يبدأ عبده رحلته من محافظة الإسكندرية وصولًا لمحافظة البحر الأحمر متوقفا في عدد من نقاط الشحن المخصصة للمركبات الكهربائية المنتشرة في مصر وذلك للتوعية والترويج لها والمساعدة على انتشارها من خلال تسليط الضوء خلال الرحلة على محطات الشحن وكيفية استخدامها والوصول إليها بهدف تقليل الانبعاثات الضارة والتلوث الناتج من السيارات التي تعمل بالوقود.

وأشار إلى أنه يمكن للجميع متابعة الرحلة بشكل مباشر عبر صفحته علي «الفيس بوك»، حيث أنه سيبث بشكل مباشر في كل محطة شحن خلال الرحلة لنقاش أحدي القضايا البيئية وللرد علي الاستفسارات.

يذكر أن تلك الرحلة تعد جزء من مبادرته التي أطلقها العام الماضي «100 مصر»، تحت رعاية عدد من الوزارات والهيئات الدولية والتي تهدف الي تسليط الضوء على عدد من القضايا المجتمعية المهمة، مؤكدًا أن تلك الرحلة يتبعها عدد من الفاعليات الأخرى و التي من ضمنها تسجيل 3 أرقام قياسية علي دراجته الكهربائية بهدف دعم عدد من القضايا الهامة وخدمة المجتمع.