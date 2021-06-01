رئيس حي عين شمس: مافيا المباني المخالفة وراء الاعتداء عليّ

قدم رئيس حي عين شمس اللواء ماهر هاشم، الشكر لوزارة الداخلية على سرعة ضبط المتهمين الخمسة في واقعة الاعتداء عليه، منذ يومين أمام العقار الذي يسكن فيه بمدينة نصر قبل توجهه إلى مقر عمله.

وأضاف رئيس حي عين شمس لـ"الوطن"، "كاد الأمر يصل لحد القتل لولا رعاية الله أنقذتني"، مضيفا أنه طلب مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأخذ حقه وحق أسرته وأيضا حق أي قيادة محلية تراعي الله وتنفذ القانون بشرف وأمانة وتتصدر لأي مخالفات وتجاوزات واسترداد حق الدولة، على حد قوله.

وأشار إلى أن مقاولا يعمل في نطاق حي عين شمس له عدد من الأبراج المخالفة ويشارك عدد من المخالفين "استأجر 5 بلطجية للتعدي ومحاولة قتلي وتهديد أسرتي بالكامل ورصد كل تحركاتي ومقر إقامتي مما يشكل تهديدا على أسرتي بالكامل"، مضيفا أنه تلقى تهديدات كثيرة طوال الفترة الماضية من أصحاب المصالح وأباطرة الفساد ممن لهم عقارات مخالفة أو يريدون من الحي غض الطرف عن أي أعمال بناء أو تجاوزات ووقف أعمال الإزالات.

وتابع: "لأن الحي في عهدى منذ توليت المسؤولية منذ عام أغلق منافذ الفساد وتم وقف مخالفات البناء وهدم عدة عقارات مخالفة منها أعلى برج مخالف، فأنا أعمل على تنفيذ القانون والسير على نهج الرئيس السيسي في إحقاق الحق والحفاظ على حق الدولة ومنع أي تعديات أو مخالفات وفق القانون".

رئيس حي عين شمس: أعمل على مواجهة إمبراطورية فساد

وأكد أنه يواجه إمبراطورية فساد كاملة داخل حى عين شمس، لأن كل أو معظم مباني عين شمس المخالفة تتبع فئات بعينها وهم معروفين للجميع، وكل إجراءات وبيانات الحي عن المخالفات دقيقة جدا حاليا.

وفيما يتعلق بعودته للعمل، أكد أنه لا ينسحب من موقعه لكن وزارة التنمية المحلية هي المسؤولة عن تقدير تلك المواقف، لافتا إلى أن واقعة التعدي عليه لها أثر سواء صحي أو نفسي أو أمني.