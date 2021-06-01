أحمد الشامي يدعم بطولة كأس العالم للجمباز المقامة بالقاهرة (فيديو)

دعم الفنان أحمد الشامي، بطولة كأس العالم للجمباز، التي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو الجاري، وهو أحد أهم الاحداث الرياضية بالعالم.

الشامي شارك في فيديو ترويجي للبطولة تم طرحه عبر المنصات الإلكترونية ومواقع الفيديوهات لدعم البطولة.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، «بروڤة» افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وآنسات بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

وشدد وزير الشباب والرياضة خلال تفقده ومتابعته لـ«بروڤة» الافتتاح، ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة بنظام الفقاعة الطبية، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة كافة الوفود المشاركة بالبطولة.

ويشارك بالبطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن البطولة تقام للمرة الأولى في قارة أفريقيا، وكان وزير الشباب والرياضة، أعلن صباح اليوم في مؤتمر صحفي كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة.

وخلال كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة كأس العالم للجمباز الفني، ستكون على أعلى مستوى في كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها مصر في استضافتها لبطولات العالم الرياضية خلال الفترة الماضية جعلت من مصر مكانا فريدا، لاستضافة البطولات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب الرياضية في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا، التي يمر بها العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الدفعة القوية والرؤية الكبيرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للرياضة في مختلف جوانبها، من أهم مرتكزات نجاح الرياضة المصرية وما وصلت إليه خلال الفترة الماضية.