«بيجو» تحذر من استخدام زيوت غير معتمدة في سياراتها

حذرت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري لعلامة «بيجو»، الفرنسية في مصر، من استخدام أي زيت لسياراتها غير الزيوت المعتمدة والتي تحمل مواصافات خاصة لجميع طرازات «بيجو».

ونشرت الشركة المواصفات الخاصة بالزيوت المناسبة من طرازات «بيجو» بعد انتشار بعض الآراء المتضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يخص الزيوت المستخمة في سيارات «بيجو» في السوق.

وأضافت الشركة أن كل الزيوت التي يجب استعمالها مع سيارات «بيجو» تم اعتماد مواصفاتها من قبل شركة «mobil 1 esp formula 5w30»، وهو ما تم اختياره بعد عمل اختبارات عدة للمحركات في ظروف مختلفة، تناسب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي لأماكن ذات الأتربة ودرجات الحرارة المرتفعة.

وطالبت الشركة من كل مستخدمي سيارات «بيجو» بعدم الانسياق لأي آراء يتم نشرها على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي حيث إن كل تلك الأراء ليست معتمدة، ولا تم صدورها من جهات مختصة قامت بعمل أي تجارب على السيارات، وأن هذا الآراء ليست من أي صفة مسؤولة.

وأكدت الشركة على عملائها بضرورة الالتزام واتباع الإرشادات التي يقوم الوكيل بإصداراها لضمان أفضل أداء للسيارة، وتمتع العميل بضمان السيارة المقرر والتي تقدمه الشركة وهو 150 ألف كيلو أو 5 سنوات أيهما أقرب، بالإضافة إلى مد فترات الضمان لطرازات 2019 وطرازات 2020، بشرط التزام العميل بتعليمات الوكيل الحصري للعلامة والشركة المصنعة.

وتابعت الشركة أنها تقوم بتقديم الدعم اللازم لكل عملائها في مصر، من خلال نشر المعلومات الدقيقة الخاصة بمواعيد الصيانة وتقديم الخدمة وصيانة جيدة ومعتمدة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية والمعتمدة لجميع طرازات «بيجو» في السوق، وتوفير الدعم الكامل في أي وقت لمستخدمي سيارات «بيجو» في مصر.