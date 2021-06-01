عضو حركة الجهاد الإسلامي: مصر كانت وستبقى بوابة النصر لهذه الأمة

أعرب خالد البطش، عضو حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عن شكره لمصر ورئيسها وشعبها، على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزة، مضيفا: «عندما تكون الدولة كبيرة بحجم مصر، ورئيسها بحجم رئيس مصر فلا يأتي من الكبير إلا فعل كبير»، مشددا على أن هذا واجب عربي على مصر، وسرعة القدوم إلى غزة يعتبر موقفا متقدما، ولم يسبقها أحد حتى الدول العربية التي لديها مليارات، وهذا ما اعتدنا عليه منها، حيث إنها كانت وستبقى بوابة النصر لهذه الأمة وعنوانا للصمود.

وأضاف «البطش»، في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن هناك علاقات قوية بين غزة ومصر، وهناك حوالي 40 ألف حالة نسب، وحوالي 200 ألف شخص يحملون الجنسية المصرية، لافتا إلى أن غزة محاصرة منذ 16 سنة، والعدو يدمر البنية التحتية والأبراج كما يحدث كل مرة، وبالتالي عندما تتقدم مصر بهذه المبادرة فإنها تعطي رسالة بأنها سوف تبني ما دمره الاحتلال، وترسل رسالة أيضا إلى العرب بأنها رغم أنها ليس لديها أموال مثل باقي الدول العربية والإسلامية، إلا أنها تبدأ دعم غزة، ويجب على باقي الدول العربية أن تحذو حذو مصر.

وتابع عضو حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن الجهود المصرية لم تنقطع لحظة على مدى التاريخ في دعم القضية الفلسطينية، وتجلت هذه الجهود في السنوات الأخيرة، وخاصة في جولات العدوان الإسرائيلي على غزة، في أعوام 2009، و2012، و2014، و2021، موضحا أن مصر لم تكن غائبة بل حاضر معهم في كل الأوقات، وتحرص على وقف إراقة الدماء، وتقدم الدعم، وتحرص على وقف العدوان الإسرائيلي.

وشدد على أن كل فلسطين تعتبر بعدا قوميًا مصريًا، وتعتبر أيضا الخندق المتقدم لمصر عبر التاريخ، منذ أيام التتار حيث اندلعت المعركة في غزة، وهذا أيضا حدث في أيام الصليبيين حيث اندلعت المعركة في فلسطين، وكان الجنود المصريون حاضرون بقوة لإعادة القدس، وفي فلسطين دائما ما يرحبون بالدور المصري.

ولفت أنه في فترة سابقة كان هناك «قطار الرحمة» الذي يأتي من مصر إلى الفقراء في غزة.