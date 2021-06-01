تعرف على سبب غلق طريق الواحات لمدة شهر

أعلنت اليوم محافظه الجيزة، عن غلق طريق الواحات لمدة شهر بشكل كلي، لمسافة ما يقرب من 2.8 كم، بناء علي طلب الهيئة العامة للطرق والكباري، المشرفة على أعمال تطوير وازدواج طريق «6 أكتوبر - الواحات» بطول 270 كم، في المرحلة الثالثة من المشروع بطول 25 كم، ابتداء من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر تجاه مناطق الواحات البحرية، التي تشمل «استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالي وكذا إنارة وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطي».

غلق طريق الواحات لمدة شهر

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان اليوم، إلى أن الأمر يستلزم غلق كلي لطريق الواحات الحالي لمسافة ما يقرب من (2.8) كم لمدة 30 يوما ابتداء من صباح اليوم وحتى الساعة السابعة صباح يوم الخميس الموافق 2021/7/1.

تحويلات مرورية خلال أعمال التطوير أثناء الغلق

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بعمل تحويلة مرورية علي النحو التالي:

- المركبات القادمة من مناطق الواحات وترغب بالسير تجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الانحراف يسارا عند الكيلو «122» تجاه طريق جديد مستحدث موازي للطريق الحالي واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من «3» كم ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز الأعمال والغلق الكلي.

- المركبات القادمة من مناطق مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير تجاه مدينة الواحات سيتم الانحراف يمينا عند الكيلو «119» تجاه طريق جديد متحدث موازي للطريق واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من (3) كم، ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

تركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب الإنارة اللازمة بمحيط مدخل ومخرج التحويلة المرورية، ونشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، ونشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.