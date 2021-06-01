عضو «مركزية» فتح: الفصائل ستجتمع الأسبوع المقبل في مصر برعاية السيسي

قال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن وصول الوفد الأمني المصري برئاسة الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، كان رسالة دعم لقطاع غزة، والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر ستدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع في القاهرة لاستئناف المساعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف «حلس»، في لقاء مع قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أنه التقى الوزير عباس كامل، والوفد الأمني من أجل بحث تثبيت وقف إطلاق النار، وكيفية دعم الشعب الفلسطيني، والمصالحة الفلسطينية، مشددا على أن مصر جادة في دعم الشعب الفلسطيني، وإعادة ما دمره الاحتلال، وهناك جهود من أجل التئام الفلسطينيين، والأيام المقبلة سوف تشهد تطورات إيجابية جديدة، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتابع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، أن الظروف اليوم مهيأة أكثر من أي وقت مضى لدفع العملية السياسية، ومصر تحظى بثقة كل الأطراف الفلسطينية، ودعم الدول العربية والإقليم، وهي فقط المؤهلة للقيام بهذا الدور، والبدء في عملية سياسية تنهي الظلم الواضح على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الوزير عباس كامل أكد أن جهود الإعمار ستكون بإشراف السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، أبو مازن، لأنه يمثل الجميع، ولذلك فإن مصر معنية باتخاذ كل هذه الإجراءات من خلال بوابة السلطة الفلسطينية وهذا لا يجب أن يكون موضع خلاف، ويجب طرح كافة المشاكل والقضايا برؤية فلسطينية واحدة.

ولفت إلى أن تحرك الشعب الفلسطيني وصموده، مع الدعم المصري، فرض نفسه على المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أمله في استمرار هذا التوجه.

وفي إطار متابعة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم إعمار القطاع، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا أمنيًا إلى فلسطين برئاسة الوزير عباس كامل، والذي أجرى بعدة لقاءات بهدف تحقيق الأهداف المذكورة من إرسال الوفد الأمني المصري.

وأوفد الرئيس السيسي، رئيس المخابرات العامة اللواء الوزير عباس كامل، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

ووجه رئيس الجمهورية، باستمرار الجهـود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة «حماس».