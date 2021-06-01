«الزراعة»: مشروع الدلتا الجديدة يوفر 5 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، عضو لجنة تحديث الري بوزارة الزراعة، إن مشروع التنمية الزراعية المتكاملة «الدلتا الجديدة لمصر»، هو أحد المشروعات القومية المهمة التي تنعكس بشكل مباشر على الدخل القومي، وخلخلة التكتل السكاني، ويقام في المنطقة الشمالية في الجزء الشرقي للصحراء الغربية، وهو موقع جغرافي فريد، ويبدأ بمساحة مليون فدان وينتهي بمساحة قدرها 2 مليون فدان، وهذا تغيير كبير ويساعد في بناء مصر الحديثة، كما أنه يساعد في الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ويسد الفجوة في المحاصيل الزيتية، والعجز في المحاصيل السكرية، بالإضافة لإنتاج مساحات واسعة من القمح.

وأضاف «إسماعيل»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الثلاثاء، أن المشروع يوفر مليوني فرصة عمل على الأقل، وتصل فرص العمل بفرص العمل التكميلية في الصناعات المكملة إلى حوالي 5 ملايين فرصة عمل، إضافة إلى التنمية وبناء المجتمعات الزراعية، ويسهم في التصدير.

وتابع وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه، أن المنطقة التي سيقام عليها المشروع متاخمة للدلتا القديمة، وهذا يفيد في سهولة الحركة، وخلخلة الكثافة السكانية، ويستفيد من طرق النقل والمطارات والموانئ، وحركة التجارة للسوق المحلي، وبالتالي يمكن نقل المنتجات إلى الدلتا القديمة بسهولة.

ولفت إلى أن هذا المشروع بدأ بمشروع «مستقبل مصر» الذي زُرع منه بالفعل حوالي 200 ألف فدان، مشددا على أن المشروع يعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وهو يحتاج إلى 5 مليار متر مكعب ماء لكل مليون فدان، وسيتم تدبيرها.

في سياق منفصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس؛ لمتابعة مشروع التنمية الزراعية المتكاملة «الدلتا الجديدة لمصر»، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، موضحا أنه يحظى بالمتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للوقوف على آخر المستجدات الخاصة به.