خالد الكمار عن حصوله على تشجيعية الدولة: حاجة يصعب عليا استيعابها

عبر الموسيقار خالد الكمار، عن سعادته بعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية، وذلك من خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الموسيقار خالد الكمار على صفحته الخاصة «حاجة يصعب عليا استيعابها والله، أول جائزة رسمية ليا من الدولة المصرية، حصلت رسميا على جائزة الدولة التشجيعية».

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة الدولة للمبدعين المصريين والمبدعين العرب فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية.

جاء إعلان الوزيرة بعد الاجتماع الذي جرى عقده مع الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس، لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير، وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، حفاظا على السلامة العامة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحصل عدد كبير على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام، كان من بينهم الموسيقار خالد الكمار، والذي حصل على الجائزة التشجيعية فى فئة الموسيقي التصويرية للفيلم الروائي الطويل.

مسلسل الاختيار 2

كان قد قدم الموسيقار خالد الكمار، مؤخرا الموسيقي التصويرية لمسلسل «الاختيار 2»، والذي قام ببطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وإياد نصار وبشرى وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وماجد الكدوانى ورياض الخولى وسلوى عثمان وأحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل ماوراء الطبيعة

كما قدم أيضا الموسيقار خالد الكمار، مؤخرا الموسيقي التصويرية لمسلسل «ماوراء الطبيعة»، والذي قدم بطولته أحمد أمين ورزان جمال وأية سماحة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد خالد توفيق وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصارى.