تعتزم مصر تصنيعه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفاك» الصيني

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح «سينوفاك الصيني» ضد فيروس «كوفيد-19»، وهو اللقاح المقرر تصنيعه في مصر خلال الأيام القليلة القادمة بعد وصول 1400 لتر من المواد الخام الخاصة به لإنتاج أكثر من 2 مليون جرعة منه نهاية الشهر المقبل، على أن تبدأ مصر في تصنيعه لتصبح مركزا لتصديره لدول أفريقيا. وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للجمهور على مدار الساعة، كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفاك» المزمع تصنيعه محليا، وفق المعلومات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية بشأنه.

معلومات عن «سينوفاك الصيني» بعد موافقة الصحة العالمية على استخدامه

- لقاح «سينوفاك الصيني» يعمل باستخدام جزيئات فيروسية مقتولة لتعريض جهاز المناعة في الجسم للفيروس دون المخاطرة برد فعل خطير للمرض.

- هذا اللقاح وفقا للشركة المنتجة يعتمد على الطريقة التقليدية للتلقيح وهي مستخدمة في العديد من اللقاحات المعروفة.

- يمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة 2 - 8 درجات مئوية، على عكس لقاح «موديرنا» الذي يحتاج إلى تخزين عند درجة «-20»، ولقاح «فايزر» عند «-70» درجة مئوية.

طريقة التطعيم بلقاح «سينوفاك» الصيني بعد موافقة الصحة العالمية على استخدامه

- اللقاح يؤخذ عن طريق جرعتين تفرق بينهما 21 يوما، ويمكن تخزينه في درجة حرارة ثلاجة عادية ويقوم على تقنية «اللقاح المعطل»، وقد تم اعتماده في عدد من الدول حول العالم بعد اختبارات سريرية.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض ضرورة الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة لمناشدة الوزارة المواطنين عدم الذهاب المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر جاء ذلك ردا علي أحد استفسارات المواطنين وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات، وشددت وزارة الصحة والسكان بأنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين.