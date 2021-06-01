«وفق الاشتراطات الجديدة».. مالك عقار فيصل يتقدم بأوراق لإعادة بنائه

قال المستشار محمد مطر، محامي مالك عقار فيصل المحترق، إن موكله سيتقدم بأوراق الحصول على تراخيص لإعادة بناء البرج مرة أخرى، في أوائل شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أنه تم إزالة جميع آثار الهدم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبدء عملية البناء من جديد.

عقار فيصل المحترق

وأضاف «مطر» في تصريحات لـ«الوطن»: أن موكله ما زال محبوسًا على ذمة القضية، لكن حالته الصحية جيدة، مشيرا إلى أن قاضي المعارضات رفض إخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية.

مراعاة اشتراطات البناء

وأكد محامي مالك عقار فيصل المحترق، أنه سيجري مراعاة جميع اشتراطات البناء أثناء بناء العقار البديل، وفقًا للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، معربًا عن احترامه الكامل للقانون.

تفجير عقار فيصل المحترق

وكانت أجهزة الإدارة المحلية، أزالت أوائل مارس الماضي عقار «فيصل المحترق» بطريقة النسف بـ«الديناميت»، بعد أن تم فرض كردون أمني 500 متر حول العقار لحماية المارة، إلى جانب توقيف حركة المرور بالطريق الدائري بشكل مؤقت.

جاء ذلك عقب إعلان الأجهزة الأمنية إغلاق الطريق الدائري من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة الرابعة، حتى تفجير العقار، الذي صدر له قرار بالإزالة كونه مخالفا، بعدما نشب به حريق كبير.

وبني العقار الذي كان مكونا من 14 طابقا، بين عامي 2015 و2016، وكان يسكنه 10 أسر فقط.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب العقار، فيما رفضت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية، حيث يواجه تهم بناء بدون ترخيص، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتحول حريق عقار فيصل المحترق إلى قضية رأي عام، بسبب استمرار الحريق لأكثر من 10 أيام متتالية دون أن تخمد النيران فيه، ما دفع السكان لإخلاء العقار فورًا، وترك جميع محتوياته، حيث جرى مفاوضات مع مالك العقار لتعويضهم ماديًا أو إعطائهم وحدات سكنية بديلة في العقار الذي سيتم بناؤه من جديد على الأرض ذاتها، وفق اشتراطات البناء الجديدة.