لأول مرة.. بريطانيا تسجل «زيرو وفيات» بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​بريطانيا​، في نبأ عاجل، عن تسجيل «صفر» ​وفيات​ لأول مرة منذ تفشي ​فيروس كورونا​ في البلاد.

وكانت قد سجلت وزارة الصحة البريطانية أمس الاثنين، «3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 3398 حالة السبت الماضي و3240 الأحد، بينما تراجع مؤشر الوفيات اليومية إلى حالة واحدة مقارنة مع 7 وفيات في بيانات السبت، و6 وفيات يوم الأحد، ليبلغ عدد ​ضحايا​ الجائحة في البلاد 127782 شخصا.

جاء هذا بعد يوم واحد من تحذيرعالم يعمل مستشارًا للحكومة في بريطانيا، من وجود مؤشرات على أن البلد مقبل على موجة انتشار ثالثة لفيروس كورونا.

وقال رافي جوبتا، الأستاذ بجامعة أكسفورد، إنه على الرغم من أن عدد حالات الإصابة الجديدة «قليل نسبيا»، فإن الإصابة بالسلالة الهندية من الفيروس سجلت «نموا مضاعفا»، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

ورأى جوبتا أنه ينبغي تأجيل رفع القيود الرامية إلى مكافحة جائحة كورونا في انجلترا المقرر يوم 21 يونيو المقبل.

ولم يستبعد وزير البيئة، جورج يوستيس، أن تؤجل الحكومة موعد تخفيف إجراءات الإغلاق.

وسُئل البروفيسور جوبتا، في مقابلة مع قناة بي بي سي الإذاعية الرابعة، ما إذا كانت بريطانيا تشهد حاليا موجة ثالثة من فيروس كورونا، فكان رده: «نعم، هناك تزايد مضاعف في الإصابات الجديدة، وثلاثة أرباع هذه الإصابات على الأقل بالسلالة الهندية».

وأضاف: «عدد الإصابات قليل نسبيا، بطبيعة الحال، ولكن الموجات تبدأ كلها بعدد قليل من الإصابات ثم تتزايد لتنفجر لاحقا. فما نلاحظه اليوم هو بدايات موجة جديدة».

ولكنه قال إن «عدد الناس الذين تلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا يجعل هذه الموجة تأخذ وقتا أطول للظهور مقارنة بالموجات السابقة ويمنحنا هذا شعورا مزيفا بالأمان، وهو أمر مقلق».

ويقترح البروفيسور جوبتا، عضو اللجنة الاستشارية الحكومية لمكافحة الفيروسات التنفسية الجديدة، تأجيل رفع قيود جائحة كورونا المرتقب «لبضعة أسابيع حتى يتسنى جمع المزيد من البيانات».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى ميزان النفع والضرر بين رفع القيود وتأجيلها، فإن كفة التأجيل أرجح».

وتنص خارطة الطريق، التي وضعتها الحكومة لإنهاء الإغلاق، على رفع جميع القيود المتعلقة باختلاط الناس في داخل البيوت وخارجها يوم 21 يونيو.

ولكن يوستيس قال إن الحكومة «تأخذ قراراتها بالتدريج»، مضيفا أنه «لا نستبعد أي شيء نعرف أن الظروف صعبة، والأوضاع في تغير مستمر، لذلك علينا أن نتخذ القرار قبل أسبوعين من الموعد، عندها فقط يمكننا أن نعرف مدى تأثير إجراءات تخفيف القيود التي اتخذت يوم 17 مايو».

وستعلن الحكومة البريطانية قرارها النهائي بشأن رفع القيود في إنجلترا يوم 14 يونيو.

واختلفت إجراءات تخفيف القيود من منطقة إلى أخرى عبر بريطانيا، إذ تأمل الحكومة في اسكتلندا رفع المزيد من القيود يوم 7 يونيو.