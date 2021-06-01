«إعلام الشيوخ» تناقش استراتيجية تطوير قطاع الآثار

عقدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اجتماعا بحضور رئيس قطاع الآثار الدكتور أيمن عشماوي، لبحث استراتيجية تطوير قطاع الآثار.

بدأت وقائع الجلسة، بتوجيه أعضاء اللجنة رسالة تعازي للنائب محمود مسلم رئيس اللجنة في وفاة والده.

واستعرض رئيس قطاع الآثار، الاستراتيجية العامة للقطاع، التي تقوم على البحث والتنقيب عن الآثار، باستحداث وسائل جديدة للترويج للآثار المصرية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وناقشت اللجنة، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد الصالحي، بخصوص منطقة آثار صان الحجر بمحافظة الشرقية، وجرى فتح مناقشة عامة حول الآثار المصرية ومسار العائلة المقدسة بين أعضاء اللجنة ورئيس قطاع الآثار.

وانتهى اللقاء، على الاتفاق باستمرار التواصل والتعاون الدائم بين اللجنة والقطاع، للوقوف دائما على المستجدات والحوار وتبادل الأفكار حول قطاع الآثار.