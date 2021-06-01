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محمود مسلم

حي العجوزة يواصل حملات الضبط ورفع الإشغالات ومعوقات المرور

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الوطن
09:34 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
رفع الاشغالات

رفع الاشغالات

تواصل أجهزة حي العجوزة، جهودها من خلال شن حملات مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية لليوم الثاني على التوالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الصادرة في هذا الشأن استجابة لشكاوى المواطنين.

شملت الحملات شوارع «الصفطاوي، الطريق الأبيض، المعتمدية، الشهداء، شمال المحور»، وتمكنت الحملات من رفع مختلف وسائل إعاقة الحركة المرورية وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومصادرة حالات الإشغال وإيداعها مخازن الحي.

 

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