عاجل.. التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية «لن يكون به أي تدخلات بشرية»
كتب:
أميرة فكري
10:35 م | الثلاثاء 01 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قالت مصادر مسؤولة بوزارة الثانوية والتعليم والتعليم الفني، إنه من الصعب إلغاء تظلمات الثانوية العامة حتى لو كان التصحيح إلكترونيا.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يحق لأي طالب التظلم على نتيجته، مشيرة إلى أن «إلغاء التظلم ليس بحاجة لتعديل قانوني كما يردد البعض، لكنه يرتبط بوجهة نظر الوزارة التي ترى أنه لا توجد أهمية للتظلم على تصحيح إلكتروني لم يكن فيه أي تدخلات بشرية».