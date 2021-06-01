عاجل.. التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية «لن يكون به أي تدخلات بشرية»

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الثانوية والتعليم والتعليم الفني، إنه من الصعب إلغاء تظلمات الثانوية العامة حتى لو كان التصحيح إلكترونيا.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يحق لأي طالب التظلم على نتيجته، مشيرة إلى أن «إلغاء التظلم ليس بحاجة لتعديل قانوني كما يردد البعض، لكنه يرتبط بوجهة نظر الوزارة التي ترى أنه لا توجد أهمية للتظلم على تصحيح إلكتروني لم يكن فيه أي تدخلات بشرية».