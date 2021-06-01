طبيب بيطري يوضح أبرز أعراض «H10 N3» بعد ظهوره في الصين: حمى وسعال

السلالة الجديدة لإنفلونزا الطيور h10n3، تدور حولها أسئلة كثيرة، لاسيما بعد تسجيل أول حالة منها في الصين، حيث يطرح العديد من المهتمين بمتابعة أخبار السلالة الجديدة لإنفلونزا الطيور h10n3، سؤالا، وهو: هل ينتقل مرض h10n3 للإنسان؟ ويجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد أشرف، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين.

يقول «أشرف» في تصريحات لـ«الوطن»، إن «H10 N3» هو أحد السلالات الفرعية لفيروس إنفلونزا الطيور، وهو فيروس موسمي يحدث سنويا في العالم، وترتفع معدلات الإصابات به في فصل الشتاء، ولكن بصورة معتدلة، لافتا إلى أن مرض إنفلونزا الطيور ينتشر بين الطيور، وهو مرض معدٍ، ويصيب الطيور الداجنة بصفة أساسية كالدجاج، والبط، والأوز، بجانب الطيور المائية التي تهاجر من مكان لآخر، فتحمل معها الفيروس وتنقله من مكان لآخر.

هل ينتقل H10 N3 للإنسان؟

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، أنه ربما ينتقل الفيروس إلى البشر عند تحوره، ويمكن أن يكون قاتلا في بعض الأحيان، مؤكدا أنه في بداية ظهور هذا المرض للمرة الأولى كان مقتصرا على الطيور فقط، وبسبب طفرة جينية حدثت للفيروس أصبح لديه القدرة على إصابة الإنسان في حالتين، سواء عن طريق التعرض المباشر للطيور، أو عن طريق الهواء المحمل بالفيروس.

أعراض مرض H10 N3

وعن أعراض المرض، أوضح عضو مجلس نقابة البيطريين، أنها تتمثل في الحمى، الكحة، احتقان الحلق، وألم به، سيلان الأنف، ألم وتعب في الجسم، الصداع والتعب والإرهاق، القيء والإسهال، ألم في التنفس في الحالات الشديدة أو التي ظل المرض بها فترة طويلة دون علاج.

وعن البيئة التي ينشأ فيها الفيروس، أشار الطبيب البيطري، إلى أن الفيروس يعيش في أجواء باردة، ويستطيع الاستمرار تحت درجات حرارة منخفضة لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك في المياه ويستطيع أن يعيش 4 أيام تحت تأثير درجة حرارة 22 درجة، وإذا كانت الحرارة منخفضة يستطيع العيش أكثر من 30 يوما، ويموت الفيروس تحت تأثير درجة حرارة عالية من 30 إلى 60 درجة.