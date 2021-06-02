أسعار الأسمدة الزراعية تتجه للتراجع 400 جنيه في مصر

ارتفعت أسعار الأسمدة الزراعية بنحو النصف تقريبا، بسبب زيادة أسعار الخامات، وهو ما أثر سلبا على تكاليف الإنتاج الزراعي في مصر، خلال الفترة الماضية، غير أن الشركات متفائلة بشأن تراجع تكاليف الإنتاج، وبالتالي تراجع الأسعار أو استقرارها على الأرجح، في وقت تعول فيه الشركات على خفض أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، حيث يعتبر المكون الرئيسي في صناعة الأسمدة بنسبة 70%.

5120 جنيها سعر السماد في 2022

كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، عن أنها سعَّرت أسعار سماد اليوريا بموازنة العام المالي المقبل 2021-2022 بمبلغ 3200 جنيه للجمعيات الزراعية شاملة الضريبة، وأن البيع للسوق المحلي بمبلغ 5120 جنيها، في حين أن سعر البيع المحلي الحالي بلغ 5515 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمدة الزراعية العام المقبل

تراجع سعر السماد المُقدر للبيع في العام المالي المقبل، عَزاه العضو المنتدب للشركة عيد الحوت، إلى تراجع تكلفة الإنتاج بعد خفض اعتماد الشركة على شبكة الكهرباء، والاعتماد على مولد كهربائي ينتج من 17 إلى 27 ميجا وات.

وقالت مصادر بالشركة لـ«الوطن»، إن سعر اليوريا كان 205 دولارات العام الماضي للطن، ثم ارتفع إلى 400 دولار في شهر مارس الماضي، قبل أن يتراجع السعر لـ330 دولار في شهر أبريل.

ارتفاع سعر اليوريا للنصف

وأوضحت «الشركة»، في محضر الجمعية العامة غير العادية للشركة قبل أيام، أن أسعار بيع المنتجات المختلفة للشركة ارتفعت خلال عام، فأسعار بيع اليوريا في ارتفاع حتى وصلت إلى 415 دولار للطن بدلاًَ من 215 للعام السابق، وسعر بيع الأمونيا 6490 جنيها للطن بدلاً من 4050 العام السابق، وسعر نترات الأمونيا 7000 جنيه بدلاً من 6200 العام الماضي.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2021- 2022، حيث تستهدف تحقيق فائض قابل للتوزيع بقيمة 177.85 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 80.79 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

التكهن بأسعار الأسمدة.. صعب

تقديرات «كيما» لأسعار الأسمدة الزراعية، توافق ما ذهبت إليه إحدى شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة وتمتلك حصة 30% من سوق الأسمدة في مصر، حيث قالت مصادر بالشركة لـ«الوطن»، إنَّه يصعب التكهن بشأن أسعار الأسمدة الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الخامات الفترة الأخيرة، غير أن المعطيات تشير إلى تراجع في الأسعار والمبيعات بسوق الأسمدة بسبب أزمة كورونا الحالية.

وتابعت خلال حديثها، بأنَّها اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه أعمال وموظفي الشركة، مع اتخاذ إجراءات أخرى لتمكين الشركة من الاستمرار في أعمالها بشكل طبيعي، بما ذلك العمل عن بعد مع جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة موظفيها من هذه الجائحة.

وكانت الحكومة قررت في شهر مارس الماضي، استمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021، على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيه للطن، مشيرة إلى أنَّه نتيجة للمتابعة الدورية التي تجريها الحكومة للأسعار العالمية للأسمدة، حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير 2021.