جامعة العريش: بدء الدراسة في كلية الطب البشري العام المقبل

تستعد جامعة العريش لافتتاح كلية الطب البشرى ابتداء من العام المقبل، وبحسب بيان لمركز العلاقات العامة بجامعة العريش، اليوم، سيتم استخدام مستشفى العريش العام كمستشفى جامعى بديل حتى اتمام عملية بناء مستشفى جامعة بالعريش.

وأكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش، إقامة مراكز ووحدات طبية تابعة للجامعة لخدمة المواطنين لحين الانتهاء من إقامة المستشفى الجامعى داخل الجامعة والعمل على الكشف والعلاج للمرضى.

وكان رئيس الجامعة صرح باستمرار الجامعة في دعم كافة احتياجات المجتمع المحلى، وذلك في إطار دورها المجتمعى لخدمة المجتمع المحلى بجميع فئاته، ودورها الأساسى في الخدمة المجتمعية إلى جانب دورها التنموى تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالى والمجتمعى بشمال سيناء .

الإستعانة بهيئة التدريس لعلاج المرضى بجامعة العريش

وقال رئيس جامعة العريش إنه سوف يتم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشرى المتواجدين بالجامعة في خدمة المواطنين بالكشف على المرضى وتحديد العلاج اللازم، منوها إلى أن القرار الجمهورى بإنشاء كلية الطب البشري صدر، وجاري تجهيز البنية التحتية للكلية تمهيدا لبدء الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

وكان مجلس جامعة العريش السابق عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بالمحافظة لاستخدام مستشفى العريش العام كبديل للمستشفى الجامعى لحين إنشائه، والذى سيتم بدء انشائه بعد بدء الدراسة بالكلية.

وأعلن مجلس الجامعة أنه تم بالفعل الانتهاء من إنشاء وتأثيث الإدارة الطبية وتجهيز المعامل اللازمة ومدرجات وقاعات كلية الطب، وسيتم إقامة مركز طبي ووحدات وعيادات طبية متكاملة لخدمة المواطنين وتوقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة أعضاء هيئة تدريس كلية الطب البشرى، وأن هذا الطرح سوف يخدم أهالى العريش ويخفف حدة الضغط الموجود على مستشفى العريش خصوصا فى بعض التخصصات النادرة .