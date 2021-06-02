ضبط كميات كبيرة من الكبتاجون في طريقها إلى السعودية

أعلنت السلطات اللبنانية ووسائل إعلام سعودية، ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية، وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أنَّ القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاجون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وأضاف حساب «أخبار السعودية» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنَّ حبوب الكبتاجون كانت مخبأة داخل محركات حديدية، فيما أوضح حرس الحدود السعودي أنَّ المهربين يستخدمون المخدرات في عمليات غسل الأموال والإضرار بأمن المملكة وشبابها.

في محاولات مستمرة لاستهداف المملكة..



ضبط كميات كبيرة من الكبتاجون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية حيث كانت مخبأة داخل محركات حديدية.



- pic.twitter.com/hzMHs4irMN — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 1, 2021

وكانت الجمارك السعودية في ميناء جدة قد تمكنت، في أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 5.3 ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة «رمان»، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

وفي العام الماضي، عثر ضباط الجمارك السعوديون على 54 مليون حبة كبتاجون، وهو «أمفيتامين» شائع الاستخدام لدى المقاتلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويشيع تعاطيه في الخليج.