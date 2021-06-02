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محمود مسلم

ضبط كميات كبيرة من الكبتاجون في طريقها إلى السعودية

كتب:

وكالات
12:47 م | الأربعاء 02 يونيو 2021
كمية من حبوب الكبتاغون في طريقها إلى السعودية

كمية من حبوب الكبتاغون في طريقها إلى السعودية

أعلنت السلطات اللبنانية ووسائل إعلام سعودية، ضبط كمية من حبوب الكبتاغون في لبنان كانت في طريقها إلى السعودية، وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أنَّ القوى الأمنية والمديرية العامة للجمارك ضبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، كمية من حبوب الكبتاجون في مولدات صغيرة كانت وجهتها مدينة الدمام في السعودية.

وأضاف حساب «أخبار السعودية» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنَّ حبوب الكبتاجون كانت مخبأة داخل محركات حديدية، فيما أوضح حرس الحدود السعودي أنَّ المهربين يستخدمون المخدرات في عمليات غسل الأموال والإضرار بأمن المملكة وشبابها.

وكانت الجمارك السعودية في ميناء جدة قد تمكنت، في أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 5.3 ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة «رمان»، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.

وفي العام الماضي، عثر ضباط الجمارك السعوديون على 54 مليون حبة كبتاجون، وهو «أمفيتامين» شائع الاستخدام لدى المقاتلين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويشيع تعاطيه في الخليج.

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